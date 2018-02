Handball Steißlinger Hayndballer beweisen Moral

TuS-Handballer besiegen überraschend den Tabellendritten TV Willstätt mit 30:27 und holen wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der Oberliga.

Handball, Oberliga

TuS Steißlingen

TV Willstätt

30:27 (11:14)

Der TuS zeigte sich wieder von seiner besseren Seite und sichert sich mit dem Überraschungssieg wichtige Zähler im Abstiegskampf. Dabei bewies das Team von Trainer Jonathan Stich Moral, lag es doch schon fünf Tore zurück.

Der TuS ging mit einem guten Gefühl in die Partie, hatte er im Mindlestal gegen Pforzheim und Sandweier gepunktet. So wollte er auch gegen den Drittplatzierten die Überraschung schaffen, von Beginn an motiviert, startete er hervorragend und erspielte sich einen Vorsprung. Die Abwehr trat offensiv auf die starken Rückraumakteure Marco Schlampp und Kristian Eskericic und unterbot die Gästeangriffe zunächst gut. Danach ging es schnell über die erste und zweite Welle ins Tempospiel (4:1; 6. Minute). Aber der TVW fand immer besser in die Partie, vor allem dessen körperlich überlegene 6:0-Abwehr machte dem TuS zu schaffen. Der blieb im Block hängen, fabrizierte technische Fehler (4:6; 14.), scheiterte am starken Gästehüter Rafal Grzybowski. Dennoch war er bis zum 9:9 (24.) auf Augenhöhe, ehe Willstätt einige Fehler bestrafte.

Der TuS hat schon größere Rückstände aufgeholt, aber der Start in die zweite Halbzeit misslang (11:16; 34., 16:20; 40.). Dann stellte Steißlingen um, nahm den starken Eskericic in Manndeckung. Das zeigte Wirkung, und Torhüter Leon Sieck war nun zur Stelle. Mit Tempo ging es über den starken Matthias Biedermann und einem 4:0-Lauf zum 20:20 (44.). Der Ausgleich verwandelte die Mindlestalhalle in ein Tollhaus. Spätestens jetzt glaubte jeder an die Siegchance, nur der erfahrene TVW ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Bis zum 25:25 (53.) war das Spiel ausgeglichen. Dann schwächten sich die Gäste selbst. Eskericic musste nach einem Foul von der Platte und der TuS war durch einen TVW-Wechselfehler in doppelter Überzahl. Dies nutzte Louis Rothkirch zum 27:25 (56.). Den Vorsprung verteidigten die Steißlinger aufopferungsvoll kämpfend, spätestens mit dem 30:27 von Matthias Biedermann dreißig Sekunden vor dem Schlusspfiff war die Sensation perfekt.

„Dass wir in der Lage sind, eine solche Mannschaft zu schlagen, beweist unsere Entwicklung in dieser Saison. Ich hoffe, der Sieg gibt uns Schwung für die Spiele gegen direkte Konkurrenten“, freute sich Trainer Jonathan Stich. (mw)

TuS Steißlingen: Sieck, Walter (Tor), Biedermann (5), Dreher, Euchner,F. Maier (3), S. Maier (1), Rothkirch (4), Lennart Sieck (3), Ströhle (8/4), Wangler, Wildöer (6). – Z: 550.