Handball Steißlinger Aufholjagd wird nicht belohnt

Der TuS Steißlingen verliert in der Handball-Oberliga gegen die SG Lauterstein mit 26:29. Das nächste Heimspiel von Steißlingen findet am Tag der Deutschen Einheit gegen den TSV Baden-Baden statt.

Handball, Oberliga

TuS Steißlingen

SG Lauterstein

26:29 (9:18)

Ohne den angeschlagenen Maurice Wildöer ging der TuS in das Spiel und musste von Beginn an einem Rückstand hinterherlaufen. Steißlingen hatte sichtlich Mühe gegen die extrem defensive 6:0-Abwehr der Lautersteiner und fand zu selten den Torabschluss. Lauterstein hingegen trat wie eine erfahrene Oberligamannschaft auf und ließ sich von der offensiven 3:2:1-Abwehr des TuS nicht aus der Ruhe bringen. Konsequent spielten die Gäste einen schnellen Ball und führten schnell mit 3:7 (13. Minute), was TuS-Trainer Jonathan Stich dazu zwang, schon früh seine Timeout zu nehmen. Doch auch danach fanden die Steißlinger kein Mittel gegen die Defensive der SG und Lauterstein zog Tor um Tor davon. Bis zur Pause stabilisierte sich Steißlingen dann noch etwas, nichtsdestotrotz ging es mit dem ernüchternden Ergebnis von 9:18 in die Kabine.

Nach dem Wechsel lief es im Angriff etwas besser, und vor allem über die zweite Welle kam der TuS zum Erfolg. So kamen die Hegauer wieder auf fünf Tore (16:21/38.) heran und es keimte ein wenig Hoffnung auf. Tor um Tor verkürzte der TuS, angetrieben von den Fans, den Rückstand und erzielte den Anschlusstreffer zum 24:25 (55.). Auf einmal war wieder alles möglich, doch Lauterstein agierte in der Schlussphase einfach cleverer und ruhiger als der TuS. Während Steißlingen seine Chancen im Angriff nicht nutzte oder einen technischen Fehler machte, netzte Lauterstein souverän ein und gewann am Ende auch verdient mit 29:26. „Das war heute vor allem in der ersten Halbzeit viel zu wenig von uns. Als Aufsteiger können wir uns solche schwachen 30 Minuten in heimischer Halle nicht leisten. Nun müssen wir schnell das Spiel abhaken und uns auf Baden-Baden konzentrieren“, zeigte sich Kapitän Stefan Maier selbstkritisch nach dem Spiel.

Am Tag der Deutschen Einheit wartet bereits der nächste Gegner: Um 16.30 Uhr trifft Steißlingen zuhause auf den Tabellenzweiten TVS Baden-Baden. Die Gäste starteten stark in die Saison und mussten sich bisher lediglich dem Ligaprimus aus Herrenberg geschlagen geben. So geht das Team von Trainer Jonathan Stich als Außenseiter in das Spiel, hofft aber auf einen guten Tag, um eine Überraschung gegen Baden-Baden zu schaffen. (mw)

TuS Steißlingen: Sieck, Walter (Tor); Biedermann (6), Dreher (2), Gattinger, Gaus (7/5), Hautmann (2), Kornmayer (1), Maier (3), Nägele, Rothkirch (3), Lennart Sieck (1), Storz (1), Ströhle.