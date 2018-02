Handball Steißlingens Trainer Jonathan Stich fordert Reaktion von seinen Spielern

TuS Steißlingen tritt am Sonntag gegen den Tabellendritten Willstätt an. Hoffnung für die Hegauer macht, dass die Gäste auswärts nicht immer in bestechender Form agieren

Handball, Oberliga: TuS Steißlingen – TV Willstätt (Sonntag, 16.30 Uhr, Mindlestalhalle). – Nach dem ganz schwachen Auftritt gegen den TV Baden-Baden wartet die nächste schwere Aufgabe auf den TuS, dieses Mal aber vor heimischem Publikum. Dann geht es am Sonntagnachmittag gegen den Tabellendritten TV Willstätt, der sich – mit nur zwei Punkten Rückstand auf Platz eins in der Tabelle – voll im Aufstiegsrennen befindet.

Somit geht die Mannschaft von Trainer Marcus Simowski sicherlich voll konzentriert in diese Begegnung. Steißlingen wird den Gast nicht unterschätzen, obwohl der TV in der Fremde immer wieder ungewohnte Schwächen zeigte. So verloren die Willstätter beispielsweise beim TSV Blaustein (13:25 Punkte, 14. Platz) mit 29:37 und sie mussten auch beim TSV Deizisau (12:28/15.) beim 30:30 Punkte liegen lassen. Diese Tatsachen dürften dem TuS Mut machen, dass an einem sehr guten Tag auch gegen den großen Favoriten eine Sensation möglich ist.

Allerdings zeigte sich Willstätt zurzeit in bestechender Form. So ist der TV seit sieben Spielen ungeschlagen und holte fünf Siege und zwei Unentschieden. Und Steißlingen selbst hat keine guten Erinnerungen an das Hinspiel, da musste er die erste deutliche Niederlage einstecken beim 22:32 in Willstätt. Dort hatte Steißlingen im ersten Durchgang noch mithalten können, danach wurden dem Team von Trainer Jonathan Stich aber die Grenzen aufgezeigt, es musste Tor um Tor abreißen lassen. Gegen die körperlich überlegenen Willstätter und deren starker 6:0-Abwehr taten sie sich von Beginn an schwer und konnten sich mangels Alternativen im Rückraum kaum durchsetzen.

Nun soll das Spiel am Sonntag aus Steißlinger Sicht möglichst anders laufen, die Gastgeber wollen in der heimischen Mindlestalhalle dem großen Favoriten ein Bein stellen.

Dass die Hegauer dazu an einem guten Tag im Stande sind, zeigte das Team von Trainer Jonathan Stich beispielsweise gegen den Tabellenzweiten SG Pforzheim/Eutingen, den es mit 31:24 besiegen konnte. Um einen ähnlichen Erfolg gegen den TV Willstätt zu feiern, braucht der TuS insbesondere eine starke Abwehr, sonst hat er kaum eine Chance. Außerdem müssen die Steißlinger die Anzahl technischer Fehler im Vergleich zum Spiel gegen Sandweier deutlich reduzieren. Die werden in der Oberliga knallhart bestraft. Dabei kann Trainer Jonathan Stich auf einen breiten Kader zurückgreifen und der wird alles geben, um das schlechte Auftreten gegen Baden-Baden vergessen zu machen.

„Gegen Willstätt haben wir nichts zu verlieren. Wir können befreit aufspielen. Ich bin gespannt auf die Reaktion meiner Spieler nach der blamablen Vorstellung gegen Sandweier“, sagt Jonathan Stich. (mw)