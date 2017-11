Segeln Steffen Heßberger: Nach vorne ist alles möglich

Steffen Heßberger vom SMC Überlingen kämpft ab heute mit seiner Crew um den Titel in der Segel-Bundesliga. Ein Gespräch mit dem 25-jährigen Skipper

Herr Heßberger, im Radio singen zurzeit die Toten Hosen „Wannsee, wann seh’ ich Dich wieder“. Die perfekte Einstimmung fürs Finale der Segel-Bundesliga?

Nichts gegen das Lied, aber der Wannsee ist nicht gerade mein Lieblingsrevier. Da gibt es viele drehende Winde, was manchmal unfair sein kann. Wir freuen uns aber trotzdem riesig auf das Finale der Segel-Bundesliga. Das wird ein toller Abschluss der Saison.

Die Vorfreude ist verständlich: Sie haben den dritten Platz so gut wie sicher. Wären Sie damit zufrieden oder ist sogar noch mehr drin?

Um Platz drei zu verspielen, müsste es für uns schon ganz blöd zugehen. Und nach vorne ist alles möglich. Das ist das Schöne: Wir können fast nichts verlieren, aber alles gewinnen.

Sogar den Bundesliga-Titel. Wäre dies eine ähnlich große Überraschung, wie wenn der SC Freiburg bei den Fußballern die Meisterschale holen würde?

Ich bin nicht so der Fußballfan, da müssten Sie eher meinen Bruder Sven fragen. Aber ja, der SC Freiburg passt. Wir als kleiner Verein vom Bodensee mit bescheidenem Budget gewinnen die Segel-Bundesliga – das wäre in der Tat eine Riesensache.

Was ist der Schlüssel zum Erfolg?

Wir haben einen wahnsinnigen Teamgeist und Zusammenhalt. Wir kennen uns schließlich auch seit vielen Jahren, anders als bei vielen großen Vereinen, bei denen die Mannschaft wild zusammengewürfelt wird. Wir vertrauen uns blind und verzeihen auch Fehler, was ganz wichtig ist. Fehler passieren auf dem Boot, und dann ist es ganz wichtig, dass man konzentriert und ruhig bleibt. Das kann den entscheidenden Punkt ausmachen.

Hat das Format Bundesliga den Segelsport interessanter gemacht?

Auf jeden Fall. Zum einen ist der Sport dadurch Marketing tauglicher geworden und hat finanzkräftige Sponsoren gewinnen können. Zum anderen ist der sportliche Reiz gewachsen. Es ist fairer, da mit Einheitsbooten gesegelt wird, und durch die kürzeren Rennen ist dieser Sport nun viel direkter und spannender geworden.

Segeln galt lange Zeit als elitär. Muss man denn viel Geld haben, um diesen Sport ausüben zu können?

Nein. Da hat sich inzwischen einiges getan, bei uns in Baden-Württemberg beispielsweise durch Aktionen des Landes-Segler-Verbandes. Vor allem aber der SMC Überlingen tut viel, sodass die Segler selbst nicht so wahnsinnig viel beisteuern müssen. Beim richtigen Verein ist Segelsport eigentlich für jeden möglich.

Zur Person

Steffen Heßberger (25) wurde in Ravensburg geboren. Mit vier Jahren kam er nach Überlingen und begann zwei Jahre später beim Segel- und Motorbootclub Überlingen (SMCÜ) mit dem Segelsport. Heßberger hat vor Kurzem sein Maschinenbaustudium mit Master in Zürich abgeschlossen und orientiert sich beruflich in Richtung Robotik. Für den SMCÜ tritt er als Skipper in der Bundesliga an. Seine Crew für das Finale am Wannsee von Donnerstag bis Samstag besteht aus seinem Bruder Sven Heßberger (zuständig für das Gennaker-Segel), Dominic Fritze (Taktiker) und Dominik Waibel (Trimmer). Gesegelt wird auf J-70-Einheitsbooten. (mex)