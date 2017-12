Handball Stefan Hanemann wechselt nach Ludwigshafen

Junioren-Nationaltorwart Stefan Hanemann verlässt HSG Konstanz in Richtung 1. Bundesliga. Ab 1. Januar gehört er zu den Eulen Ludwigshafen

Handball: Junioren-Nationaltorwart Stefan Hanemann, der direkt aus der A-Jugend von Erstligist HSG Wetzlar im Sommer 2015 nach Konstanz kam, wechselt zum 1. Januar 2018 zum Bundesligisten Eulen Ludwigshafen. Der bestehende Vertrag bis zum 30. Juni 2019 wurde nach der Anfrage aus Ludwigshafen auf Wunsch von Stefan Hanemann aufgelöst, bei den Rheinland-Pfälzern hat er bis 30. Juni 2020 unterschrieben. Der Zweitligist vom Bodensee erhält für die Freigabe des 21-Jährigen eine Ablösesumme.

„Wenn sich für ein Talent wie Stefan diese Chance bietet, wollten wir ihm nicht im Wege stehen“, sagt Andre Melchert, Sportlicher Leiter der HSG Konstanz. Hanemann ist der HSG dafür sehr dankbar: „Für mich geht damit ein Traum in Erfüllung. Ich habe der HSG viel zu verdanken, die Entwicklung der letzten Jahre und jetzt, dass sie mir die Chance geben, diese Möglichkeit zu ergreifen.“ Damit geht eine sehr bewegte Zeit am Bodensee mit vielen Höhen aber auch einigen bitteren Tiefpunkten für den 1,98 Meter großen Schlussmann zu Ende.

Immer wieder hatte er, so schon kurz vor seiner Ankunft zum 1. Juli 2015 in Konstanz, mit größeren und kleineren Verletzungen zu kämpfen. Der zunächst per Zweitspielrecht von Wetzlar nach Konstanz gekommene Lehramtsstudent (Sport und Russisch) hatte schwere Stunden zu überstehen, als er nach der Drittliga-Meisterschaft und dem Zweitliga-Aufstieg bei der HSG zwar erneut in den Kader der deutschen Junioren-Nationalmannschaft berufen wurde, dort aber eine Patellaluxation erlitt und monatelang ausfiel. Wetzlar plante daraufhin ohne ihn, während Konstanz seinen Vertrag trotz erneuter Verletzung vorzeitig bis 2019 verlängerte – nun ohne Zweitspielrecht. Schließlich gewann Hanemann auch noch das Rennen gegen die Zeit, wurde rechtzeitig vor der U21-WM fit und nach dem Test-Länderspiel vor eigenem Publikum am Schänzle in Algerien Vierter mit der DHB-Auswahl.

„Das waren unvergessliche Momente in der Schänzlehalle“, blickt Hanemann zurück. „Konstanz hat die besten Fans der Liga, die sind überragend.“ Nachhaltig beeindruckt haben ihn allerdings auch der Zusammenhalt im Team und Verein. „Die Unterstützung, die ich hier in meiner schwersten Zeit erlebt habe, gibt es nicht oft“, sagt er. Das letzte Spiel für Konstanz konnte Stefan Hanemann am 18. November gegen den Bergischen HC absolvieren, da ihn eine neuerliche Schulterverletzung in den letzten Wochen zum Zusehen zwang. Als Glücksfall, da zwischenzeitlich mit Konstantin Poltrum auch noch die etatmäßige Nummer eins verletzt war, erwies sich seither der formstarke Maximilian Wolf. Der 24-Jährige nutzte seine Chance im Tor eindrucksvoll. „Max hat gezeigt, über welches Potenzial er verfügt. Er kann sich nun weiter beweisen“, freut sich Andre Melchert. Und Hanemann glaubt trotz der deprimierenden Tabellensituation an ein Happy End für seine ehemaligen Teamkameraden. „Die Jungs sind nun eingespielt, auch wenn es nach wie vor viele Verletzte gibt. Ich drücke die Daumen, sie sind auf einem guten Weg.“