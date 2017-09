Handball Startschuss in der Handball-Landesliga mit zwei Derby-Krachern

Am Wochenende beginnt die Handball-Landesliga: Fünf Mannschaften aus dem Bezirk Hegau-Bodensee sind mit dabei.

Handball, Landesliga: SG Rielasingen/Gottmadingen – TV Ehingen (Samstag, 18 Uhr, Goldbühlhalle Gottmadingen). – Zum Saisonstart der Landesliga kommt es gleich zu einem Hegauderby zwischen dem Aufsteiger SG Rielasingen/Gottmadingen und dem TV Ehingen. Mit einem neuen Trainer an der Seitenlinie warten die Gäste auf. Florian Maier, ein Eigengewächs des TV Ehingen, bekommt die Chance, seine Trainerkarriere beim Landesligateam zu starten. Manuel Garcia wird als Co-Trainer fungieren und Stefan Wiedenmaier wurde als Torwarttrainer verpflichtet. In dieser Saison werden die Ehinger wieder auf die altbewährten Kräfte bauen können, lediglich Bastian Dannenmayer und Daniel Stengele haben den Verein verlassen. Als Neuzugang konnte Torwart Sascha Merk nach seinem einjährigen Gastspiel in Singen wieder zurückgeholt werden. Zudem sollen die jungen Spieler wie Steffen Frederiksen, Patrick Oexle und Marcel Müller perspektivisch den Sprung in die Landesliga-Mannschaft schaffen. Ein Saisonziel hat der TVE nicht ausgegeben, langfristig planen die Hegauer die Rückkehr in die Südbadenliga.

Der Gegner, Aufsteiger SG Rielasingen/Gottmadingen, ist schwer einzuschätzen. Trainer Dominik Garcia, der lange Jahre in Ehingen spielte, musste mit den Abgängen von Armin Greiner und Patrick Bühler zwei wichtige Spieler ersetzen. Dies gelang mit Nachwuchsspielern aus der A-Jugend. Eine gut verlaufende Vorbereitung schürt die Hoffnung auf eine schnelle Gewöhnung in der Landesliga, doch man ist sich der Schwere der Aufgabe bei der SG durchaus bewusst. In die Begegnung gegen Ehingen geht man mit Respekt und möchte die Gunst des Derbys nutzen, um gleich die erste Überraschung der Saison zu erreichen. Die Ehinger sollten also gut beraten sein und den Gegner nicht unterschätzen. (js)

HSG Mimmenhausen-Mühlhofen – TuS Steißlingen II (Samstag, 20 Uhr, Salem). – Auch in Salem kommt es gleich zum Saisonbeginn zu einem Duell zweier Teams aus dem Bezirk, wenn der TuS Steißlingen II zu Gast ist beim letztjährigen Südbadenligisten HSG Mimmenhausen-Mühlhofen. Die HSG hat ihren Aufstiegstrainer Christian Dierberger zurückgeholt. Nach wenigen Spieltagen in der Südbadenliga wegen Erfolglosigkeit ausgewechselt, soll er nun mit einem jungen Team, allein vier der 14 Spieler könnten noch A-Jugend spielen, den Klassenerhalt in der Landesliga sicherstellen. Unterstützt wird er durch Ciprian Sacaleanu, der Routinier wird als Spielertrainer zusätzlich zu seiner Aufgabe als Co-Trainer auf der Platte stehen.

Gleich im ersten Spiel können die beiden Trainer eine erste Standortbestimmung vornehmen. Mit der Oberliga-Reserve des TuS Steißlingen hat der Südbadenliga-Absteiger eine harte Nuss zu knacken. Aufseiten der Steißlinger ist die Vorfreude groß auf die neue Saison, und das junge Team möchte an die Leistungen der Vorsaison anknüpfen. So wird es insbesondere darauf ankommen, eine gute Abwehr zu stellen, die auch in der vergangenen Spielzeit Grundstein für viele Siege war. In der Vorbereitung konnte der TuS beweisen, dass das Team fit für die neue Saison ist. Der Großteil der Testspiele lief zur Zufriedenheit von Trainer Sascha Spoo und seinem neuen Assistenten Ulrich Eggs. Neben Neuzugang Marvin Bauer und David Maier müssen die Gäste auch auf Louis Rothkirch und Mike Nägele verzichten, die gleichzeitig im Einsatz mit der ersten Mannschaft in Herrenberg sind. „Gleich zu Beginn gegen einen Absteiger zu spielen, ist natürlich keine leichte Aufgabe, doch ich bin zuversichtlich, dass wir Mimmenhausen schlagen können. Dafür müssen wir unsere Chancen im Angriff eiskalt nutzen und in der Deckung kompromisslos agieren,“ sagt Trainer Spoo. (mw/tav)

HU Freiburg – TV Pfullendorf (Samstag, 20 Uhr, Jahnhalle). – Bei der im vergangenen Jahr neu gegründeten Handball-Union Freiburg ist der TV Pfullendorf zu Gast. Die Partie bei dem aus einem Zusammenschluss zwischen Eintracht Freiburg und Alemannia Zähringen entstandenen Verein wird am Samstag, 20 Uhr, angepfiffen.