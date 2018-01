Hallenfußball Starkes Teilnehmerfeld beim Kensington-Cup

Beim 26. internationalen U-15-Hallenturnier des SC Konstanz-Wollmatingen gehen renommierte Mannschaften an den Start.

Jugendfußball: Bereits zum 26. Mal lädt der SC Konstanz-Wollmatingen am Samstag zum internationalen U-15-Hallenturnier ein. Beim Kensington-Cup sind erneut zahlreiche regionale und überregionale Spitzenmannschaften am Start, mit dem SC Freiburg, dem FC St. Gallen und AKA Vorarlberg auch die Sieger der vergangenen drei Jahre. Weitere Teilnehmer sind die SG Sonnenhof Großaspach, FC Schaffhausen, Freiburger FC, Rheintal Bodensee, FC Radolfzell, JFV Singen, FC Villingen 08, SC Pfullendorf, FV Ravensburg, SSV Reutlingen, FC Wil und VfB Friedrichshafen. Aber auch die U-15-Verbandsliga-Mannschaft des Ausrichters SC Konstanz-Wollmatingen will alles geben, um am Ende im Klassement ganz oben stehen zu können.

Um 9.30 Uhr beginnt in der Halle der Spielbetrieb, im Foyer gibt es neben Speisen- und Getränkeverkauf eine Tombola und eine Schuss-Messanlage. Außerdem haben alle Sammler des SCKW-Stickeralbums an diesem Tag ein letztes Mal die Möglichkeit, fehlende Sticker zu tauschen und ihr Heft zu füllen. Das Endspiel mit Siegerehrung findet um 18.30 Uhr statt. Der Eintritt beträgt 2,50 Euro für Erwachsene, Kinder und Jugendliche sind frei. (pw)