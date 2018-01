Ski alpin Starker Saisonauftakt für DAV Überlingen

Das alpine Skirennteam des DAV Überlingen ist in Oberstaufen beim Lindauer Fruchtsaft Cup des Bezirks Süd sehr gut gestartet.

Ski alpin: Die Skirennfahrer des Bezirks Süd des Schwäbischen Skiverbands sind am Hochsiedellift in Oberstaufen im Lindauer Fruchtsaft-Cup mit ihren ersten beiden Rennen in die Saison gestartet. Mit knapp 160 gemeldeten Startern standen zwei Riesenslalomwettbewerbe auf dem Programm.

Bei größtenteils feuchtem Wetter mit abwechselnd leichtem Schneefall und wenigen Aufhellungen sowie Temperaturen um die null Grad herrschten anspruchsvolle Bedingungen mit schwierigen Pistenverhältnissen.

In den beiden Rennen erzielten die 26 Starter des Rennteams des DAV Überlingen mit 15 Podestplätze in den einzelnen Altersklassen zum Saisonauftakt eine sehr gute Mannschaftsleistung. In der Vereinswertung belegt das Team des DAV Überlingen nach zwei von sechs Wettbewerben den zweiten Platz knapp hinter dem WSV Isny. In der Klasse U12 männlich zeigte Jona Baumhof sein Talent und konnte beide Rennen für sich entscheiden.

Ergebnisse

Lindauer Fruchtsaft Cup 1

U8 weiblich: 3. Jana Imkenberg; U8 männlich: 3. Constantin Schubert, 6. Mats Bark, 7. Yannick Konzack, 8. Maximilian Duchet.

U10 weiblich: 2. Isabelle Springer, 8. Elisabeth Niedermeier, 10. Maxima Duchet, 15. Elena Unger; U10 männlich: 4. Luca Konzack, 12. Christopher Bark, 13. Mats Kroschewski.

U12 männlich: 1. Jona Baumhof, 9. Felix Schellinger.

U14weiblich: 8. Sina Walter, 10. Sarah Springer, 12. Finnja Küchler.

U16 männlich: 3. Niclas Baumhof, 8. Finn Glück, 9. Maximilian Altmann, 15. Jan Höhn.

U21weiblich: 2. Svenja Walter; U21 männlich: 2. Jakob Hummelsberger.

Lindauer Fruchtsaft Cup 2

U8 weiblich: 3. Jana Imkenberg; U8 männlich: 3. Constantin Schubert, 4. Mats Bark, 7. Yannick Konzack, 8. Maximilian Duchet.

U10 weiblich: 2. Isabelle Springer, 14. Maxima Duchet, 16. Elisabeth Niedermeier, 18. Elena Unger; U10 männlich: 4. Luca Konzack, 11. Christopher Bark, 12. Mats Kroschewski.

U12 männlich: 1. Jona Baumhof, 5. Felix Schellinger.

U14 weiblich: 7. Sina Walter, 8. Sarah Springer, 12. Finnja Küchler.

U16 männlich: 2. Niclas Baumhof, 6. Finn Glück, 10. Jan Höhn, 11. Maximilian Altmann.

U21 weiblich: 1. Anne Baumhof, 4. Svenja Walter; U21 männlich: 3. Jannik Küchler, 4. Jakob Hummelsberger.

Aktiv weiblich: 2: Laura Durach.