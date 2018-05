Turnen Starker Auftritt in der Schweiz

Die Überlinger Turnerin Miriam Herzig belegt beim Züri-Oberland-Cup in Uster Rang drei, Jasmin Hashemi wird Vierte.

Turnen: Beim 23. Züri-Oberland-Cup in Uster nahe Zürich nahmen Miriam Herzig und Jasmin Hashemi vom TV Überlingen im Wettkampf Kür International sehr erfolgreich teil. 18 Turnerinnen aus fünf Ländern waren in der Altersklasse 16 und älter am Start. Am Ende belegte Herzig den dritten Rang vor Hashemi auf Rang vier.

Am Sprungtisch schaffte Hashemi mit ihrem erstmals gezeigten Tsukahara gestreckt und einer 13,10 Wertung nicht nur den besten Sprung, sondern auch die Tagesbestnote aller Geräte. Herzig turnte am Boden sehr ausdrucksstark und wurde für ihre schwierige Übung mit Doppelschrauben und ebenfalls erstmals gezeigten Doppelsalto gebückt mit 12,30 Punkten belohnt. Auch Hashemi überzeugte am Boden mit Doppelsalto und 11,55 Punkten. Am Ende fehlten Herzig nur 0,05 Punkte zur Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften.

Diese möchten die beiden am Wochenende bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften, die im Rahmen des Landesturnfestes in Weinheim ausgetragen werden, schaffen.

Auch drei Turnerinnen der Überlinger Verbandsligamannschaft waren in einem erleichterten Kürwettkampf bei diesem großartigen Turnevent dabei. Mit sicheren Übungen an allen vier Geräten turnte sich Aleyna Ünal mit 39,45 Punkten auf den neunten Platz. Auf Rang elf landete mit 39,30 Punkten Nicole Miller, direkt vor Johanna Martin, die mit 39,15 Punkten Zwölfte wurde. Auch dieses Trio wird beim Landesturnfest dabei sein. Als Mannschaft „Deutschland“ belegten sie in Uster mit 117,90 Punkten den dritten Rang hinter Belgien (122,15) und Irland (122,10).