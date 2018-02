Ski alpin Starker Auftritt bei den Skirennen in Damüls

Starker Auftritt bei den Skirennen in Damüls

Der DAV Überlingen überzeugt bei den Rennen in Vorarlberg. Bei guten Bedingungen gelingt den DAV-Startern sechs Siege.

Ski alpin: Der DAV Überlingen hat die beiden alpinen Skirennen des Lindauer Fruchtsaft-Cup drei und vier des SSV Bezirk Süd in Damüls ausgerichtet. Für 144 Starter standen zwei Slalomwettbewerbe auf dem Programm. Bei anspruchsvollen Bedingungen hatten die Überlinger Organisatoren alle Hände voll zu tun, um für gute Voraussetzungen zu sorgen. Beide Slalomrennen konnten dann bei sehr guten Pistenverhältnissen durchgeführt werden. In den beiden Rennen erzielten die 27 Starter des Rennteams des DAV Überlingen mit sechs Siegen und insgesamt 20 Podestplätzen in den einzelnen Altersklassen zum Saisonauftakt eine hervorragende Mannschaftsleistung.

Mit zwei Siegen dominierte Theresa Altmann ihre Altersklasse. Jana Imkenberg, Jona Baumhof, Philipp Hummelsberger und Jannik Küchler feierten je einen Sieg. In der Vereinswertung hat das Team des DAV Überlingen mit 1151 Punkten nach vier von sechs Wettbewerben die Führung übernommen. Der WSV Isny folgt mit 1033 Punkten auf Platz zwei, und der SC Schnetzenhausen liegt mit 634 Punkten auf Rang drei.

Ergebnisse

Lindauer Fruchtsaft Cup 3

U8 weiblich: 1. Jana Imkenberg, 3. Nele Bächle

U8 männlich: 2. Constantin Schubert, 4. Yannick Konzack, 5. Mats Bark, 8. Maximilian Duchet

U10 weiblich: 3. Isabelle Springer, 7. Elisabeth Niedermeier, 13: Elena Unger

U10 männlich: 5. Luca Konzack, 9. Mats Kroschewski

U12 männlich: 1. Jona Baumhof, 4. Felix Schellinger,

U14 weiblich: 1. Theresa Altmann, 4. Sina Walter

U16 männlich: 2. Niclas Baumhof, 4. Maximilian Altmann, 7. Jan Höhn

U21 weiblich: 3. Anne Baumhof, 5. Svenja Walter

U21 männlich: 1. Philipp Hummelsberger, 2. Jakob Hummelsberger

Aktiv weiblich: 2. Laura Durach

Lindauer Fruchtsaft Cup 4

U8 weiblich: 3. Jana Imkenberg

U8 männlich: 3. Mats Bark, 4. Constantin Schubert, 5. Yannick Konzack, 8. Maximilian Duchet

U10 weiblich: 5. Isabelle Springer, 10. Maxima Duchet, 10. Elisabeth Niedermeier, 15. Elena Unger

U10 männlich: 9. Mats Kroschewski, 12. Christopher Bark,

U12 männlich: 2. Jona Baumhof, 5. Felix Schellinger,

U14 weiblich: 1. Theresa Altmann, 6. Sina Walter

U16 männlich: 3. Niclas Baumhof, 6. Maximilian Altmann, 9. Jan Höhn,

U21 weiblich: 3. Anne Baumhof, 6. Svenja Walter

U21 männlich: 1. Jannik Küchler, 2. Philipp Hummelsberger, 5. Jakob Hummelsberger

Aktiv weiblich: 2. Laura Durach