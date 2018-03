Straßenradsport Starker Auftakt beim Schmolke-Carbon-Cup

Mario Spengler gewinnt Auftakt-Etappe auf der neuen Rennstrecke in Gaienhofen-Horn. Bei den Jüngsten siegt Anael Finckbohner

Straßenradsport: Bei der ersten Etappe gab es in drei von vier Rennen eindrucksvolle Solosiege. In der Elite siegte Mario Spengler (Leopard Pro Cycling) mit einer halben Minute Vorsprung vor Johannes Hermann (Team Baier Landshut), der die Gesamtführung im Cup übernahm. Bei den Jedermännern holte sich Andriy Trachuk den Sieg mit 40 Sekunden vor Matthias Hivner. Und bei den Jüngsten konnte U-15 Fahrer Anael Finckbohner (VC Nord Alsace) sogar mit über drei Minuten vor Tassilo Benz (RSG OG-Fessenbach) gewinnen.

In der Junioren- und Eliteklasse gab es bereits in der zweiten von 17 Runden einen ersten Angriff einer Gruppe. Diese konnte das Feld wieder stellen. In der vierten Runde schafften jedoch neun Fahrer den Absprung. Eine Runde später teilte sich die Gruppe, es verblieben vier Mann in der Spitze. Die Verfolger wurden von Stephan Duffner (Embrace the world) angeführt. Wieder eine Runde später musste der Pfullendorfer Pascal Treubel (Heizomat-Rad-net) die Spitzengruppe ziehen lassen. Bis in Runde elf erarbeitete sich das Trio einen Vorsprung von knapp einer Minute. Dann griff Spengler an. Zuerst musste Valentin Kegreiß (RSC Donaueschingen) reißen lassen, eine Runde später auch Hermann. Das Ergebnis war gemacht. Im Sprint der Verfolger holte sich Treubel vor Duffner Rang vier. Die Juniorenklasse entschied Ole Kniprath (Team Baier Landshut) für sich.

Im Rennen zwei setzte sich bei den Jedermännern der spätere Sieger Trachuk bereits in der zweiten von elf Runden ab. Matthias Hivner versuchte alleine nach vorne zu fahren. Zuerst holte ihn die Verfolgergruppe wieder ein, in Runde fünf musste sie ihn ziehen lassen. Trachuk gewann vor Hivner und Benjamin Koch, der den Sprint der sieben Verfolger für sich entschied. Im Jugend- und Seniorenrennen wurde dagegen taktisch gefahren. Zur Rennhälfte setzte sich eine Spitzengruppe mit 20 Fahrern ab. Aus dieser griffen die beiden Jugendfahrer Louis Krauss (TSV Neckertenzlingen) und André Gris (RSG OG-Fessenbach) an. Doch das Feld passte auf. Krauss versuchte es nochmals zusammen mit den Senioren Martin Ruepp (RRC Diesenhofen) und Christian Feger (RSV Hofweier). In der Schlussrunde kam es wieder zum Zusammenschluss. Im Endspurt siegte Ruepp vor Krauss und dem Senior Richard Schlude (RSV Öschelbronn). Bei den Frauen gewann Nadine Rieder (RSV Sonthofen-AMG Rotwild) vor Simone Sonderegger (VC Fischingen), die das Leadertrikot übernahm. Martina Marchetto (VC Montreux) holte sich die Juniorinnenklasse.

In den Nachwuchsklassen setzte sich in der ersten Runde ein Trio ab, aus dem sich eine Runde später der Sieger Finckbohner löste. Kontinuierlich vergrößerte er Runde für Runde seinen Vorsprung auf Benz, der wiederum über 30 Sekunden vor U-17-Fahrerin Lea Waldhoff (TSG Leutkirch) lag. Die siebenköpfige Verfolgergruppe löste sich drei Runden vor Schluss auf. Mit Rang fünf gewann Lena Moisescu (RV Rheinfelden) die Klasse der U-15 Schülerinnen, mit Rang sechs Benedikt Benz (Fessenbach) die U-13 Klasse. Siegerin bei den U-13 Schülerinnen wurde Lara Liehner (RSS Wetzikon) mit dem neunten Gesamtrang. Bei den jüngsten U-11-Fahrern gewann Colin Kimmich (RV Waldmössingen).