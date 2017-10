Ringen Starke Teamleistung des KSV Gottmadingen

Die Ringer des KSV Gottmadingen gewinnen mit etwas Glück auf der Waage mit 21:11 gegen die Bundesliga-Reserve der RKG Freiburg.

Ringen, Verbandsliga

KSV Gottmadingen

RKG Freiburg II

21:11

Die RKG Freiburg II kam mit der erwartet starken Mannschaft. Einen Trumpf, Kevin Henkel, verspielten die Breisgauer, als dieser zu leicht für die 80-kg-Klasse über die Waage ging. Bis zur Halbzeit war der Kampf ausgeglichen. Florin Gavrilla und Hannes Zuber gewannen überlegen. Daniel Weh unterlag in 130 kg gegen den starken Igor Maier. Vitalij Pustowit wehrte sich nach Kräften gegen Lars Schäfle und hielt die Niederlage in Grenzen, bevor Jannik Köpsel nach seiner Verletzung wieder auf die Matte zurückkehrte und ebenfalls nach Punkten unterlag. So lagen die Gäste zur Pause noch mit 8:9 vorn.

Nach der Pause musste Volker Hirt in einem spannenden Kampf gegen Maximilian Riemensperger eine Punktniederlage hinnehmen. Michael Kampka brachte mit einem Schultersieg die Gottmadinger wieder in Führung. Arthur Stang baute diese trotz Niederlage gegen den zu leichten Kevin Henkel mit vier Punkten aus. Yan Ceban sicherte mit seinem Überlegenheitssieg gegen Kevin Spiegel dann bereits den Sieg. Semih Bosyan gewann dann noch mit 9:7 gegen Kenan Halac. Die zweite Gottmadinger Schülermannschaft siegte gegen Allensbach und Radolfzell, in der Jugendverbandsliga gewann der KSV gegen Kandern und Radolfzell.

Die Kämpfe im Einzelnen

57F: Florian Gavrila – Fernando Maaß 4:0 SS (4:0)

61G: Hannes Zuber – Matthias Liebherr 4:0 TÜ (16:0)

66F: Jannik Köpsel – Evazali Ahmadi 0:3 PS (0:11)

71G: Michael Kampka – Oleg Arnold 4:0 SS (19:4)

75F: Yan Ceaban – Kevin Spiegel 4:0 TÜ (18:2)

75G: Semih Bosyan – Kenan Halac 1:0 PS (9:7)

80F: Artur Stang – Kevin Henkel 4:0 UG (16:0)

86G: Volker Hirt – Maximilian Remensperger 0:2 PS (3:8)

98F: Vitalij Pustowit – Lars Schäfle 0:2 PS (6:12)

130G: Daniel Weh – Igor Maier 0:4 SS (0:4)