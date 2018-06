Reiten Starke Leistungen beim Reitturnier auf dem Ziegelhof

Gut besetzte Starterfelder und Zuschauerbänke sorgen für tolle Atmosphäre beim Turnier in Dettingen-Wallhausen

Reiten: Gut besetzte Starterfelder gab es beim Turnier auf dem Ziegelhof in Dettingen-Wallhausen. Gut besetzt waren auch die Zuschauerbänke, was für eine tolle Atmosphäre sorgte. Es war fast ein reines Springturnier mit 18 Prüfungen. Schon am Samstag standen die ersten Entscheidungen in L-Prüfungen und einer M-Prüfung an. Der gute Sandplatz gab einiges her, sodass die Reiter sehr forciert ihre Ritte angehen konnten. Caira Imfeld, eine für die Schweiz startende Reiterin, konnte sich in einer Abteilung der Springprüfung Klasse M klar durchsetzen und gewann sicher vor Christopher Herz (Mahlspüren). In der zweiten Abteilung gab es mit Manuel Feige (Singen) einen Doppelsieger. Richtig spannend wurde es am Sonntag gleich zweimal, was die anderen Prüfungen nicht abwerten soll.

Bevor das Finale um den Youngster Cup und das abschließende M-Springen geritten wurden, gab es eine entspanntere Prüfung, auch wenn die Teilnehmerinnen das wohl etwas anders gesehen haben. „Arnold“ stand im Mittelpunkt, das Holzpferd der Voltigierer auf dem Ziegelhof. Eine Wertungsprüfung für die Ringmeisterschaft stand an, und hier zeigten die Teilnehmerinnen vom Reitclub Konstanz die beste und mitunter auch akrobatische Leistung und gewannen vor dem gastgebenden Verein.

Etwas enttäuscht war man man beim Veranstalter, dass nur noch acht Paare zum Finale des Youngster Cup antraten. Die gezeigten Leistungen der Nachwuchsreiter waren allerdings ansprechend. Aileen Ulrich gewann im Stechen knapp vor Kira Braunbarth, beide vom RFV Ziegelhof.

Nach dem Finale der Jugendlichen ging es für die „Großen“ ins M-Springen mit Stechen, hier ritten 25 Paare um den Sieg. Zunächst schien es, als würden Wind und Regen zusätzlich den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Dem war dann doch nicht so. Der erste Durchgang konnte unter guten Bedingungen geritten werden. Sechs Paare schafften es, den ersten Umlauf fehlerfrei zu überwinden. Ein Umlauf, der es in sich hatte und den Reitern doch einige Schwierigkeiten machte. Im Stechen waren die Karten neu gemischt, und alle mussten volles Risiko gehen. Am besten gelang dies Caira Imfeld, die einen souveränen und sicheren Ritt hinlegte und somit ihr zweites M-Springen auf dem Ziegelhof gewinnen konnte.