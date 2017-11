Turnen StTV Singen verteidigt Meistertitel

Die Turner vom StTV Singen sichern sich erneut die Meisterschaft in der 2. Bundesliga und kämpfen nun im Dezember um den Aufstieg gegen den TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau.

Turnen, 2. Bundesliga

TSV Buttenwiesen

StTV Singen

28:52

Der Gastgeber TSV Buttenwiesen machte es den Gästen an keinem Gerät leicht und bot alle Kräfte auf, um in der vollbesetzten Halle so viele Punkte wie möglich zu gewinnen. Dieses Vorhaben scheiterte jedoch schon am Boden, an dem Buttenwiesen entscheidende Fehler unterliefen. Singen konterte eiskalt und gewann das Gerät mit 11:4. Dieser gute Auftakt bekam einen kleinen Dämpfer, als es nach zwei Duellen am Pauschenpferd 6:0 für die Gastgeber stand. Doch starke Übungen von Singens Tim Leitenmair und Yevgen Yudenkov sicherten den 10:6-Gerätegewinn. Die beiden Turner setzten ihren Lauf fort und holten für die Gäste auch den Gerätesieg an den Ringen mit 10:5 Punkten. So hatte Singen zur Pause einen komfortablen 31:15-Vorsprung.

Am Sprung holten sich dann die Buttenwiesener Turner aufgrund ihrer höheren Ausgänge den Sieg mit knappen 6:4 Scores. Am Barren bot sich dem begeisterten Publikum ein umgekehrtes Bild. Hier hatte Singen die Nase vorn und das Gerät ging mit 6:3 an die Gäste, bevor es beim Stand von 41:24 zum abschließenden Reck ging. Den Sieg vor Augen, ließ das Turn-Team Singen hier nichts mehr anbrennen und holte mit überzeugenden Leistungen auch dieses Gerät mit 11:4 Punkten. Als schließlich Philipp Leitenmair seine Übung gekonnt in den Stand brachte, stürmten seine Turnkameraden auf ihn zu und die Freude über den zweiten Meistertitel in Folge kannte keine Grenzen. StTV-Trainer Axel Leitenmair stand dabei etwas abseits vom Geschehen und genoss diesen Augenblick in vollen Zügen, bevor er zu seinen Turnern ging und mit ihnen ausgelassen feierte.

Am Ende war das Projekt Titelverteidung mit dem 52:28-Sieg in Buttenwiesen perfekt. Nun können die Singener am 9. Dezember mit großem Selbstvertrauen zum Aufstiegsfinale nach Schwäbisch Gmünd reisen. Die Chancen auf den Aufstieg dürften allerdings eher gering sein, da der TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau die Liga Nord souverän gewonnen und dabei lediglich einen Gerätepunkt abgegeben hat. Außerdem hat er mit Helge Liebrich und Andreas Toba zwei Ausnahmeturner in seinen Reihen. So wird der StTV Singen mit dem nötigen Respekt dort antreten, wird sich aber keinesfalls verstecken und alles geben, um es dem Gegner nicht zu leicht zu machen. (od)