Ringen StTV Singen siegt beim KSV Taisersdorf II

Die Hohentwieler gewinnen das Kellerduell in der Ringer-Bezirksliga. Auch der KSV Wollmatingen und der KSV Allensbach feiern Siege.

Ringen, Bezirksliga

KSV Taisersdorf II

StTV Singen

16:20

Wie bereits in der Vorrunde musste der KSV Taisersdorf II gegen den StTV Singen eine knappe Niederlage einstecken. Die Überlegenheit der Gäste in den unteren vier Gewichtsklassen konnte die Heimmannschaft durch vier Maximalsiege in den mittleren Klassen ausgleichen. Die entscheidenden Kämpfe in den beiden schweren Klassen gingen jedoch knapp an die Gäste aus Singen. Die Taisersdorfer Reserve belegt nun den achten Platz und muss um den Klassenhalt bangen. (fm)

Die Kämpfe im Einzelnen

57G: unbesetzt – Winfried Emser 0:4 KL

61F: Kai Philipp – Khamza Temarbulatov 0:4 TÜ (0:17)

66G: Philipp Schneider – Rubin Quni 0:4 TÜ (0:15)

71F: Steffen Krämer – Khamzat Temarbulatov 0:4 SS (2:6)

75G: Alexander Rauch – Steven Tauberschmitt 4:0 TÜ (15:0)

75F: Tobias Martin – Musa Oksay 4:0 SS (6:0)

80G: Sandro Martin – unbesetzt 4:0 KL

86F: Maximilian Rauch – Tomasz Jonkisz 4:0 TÜ (18:2)

98G: Nico Schmidt – Kevin Riedel 0:2 PS (0:6)

130F: Dennis Stricker – Jacek Bilenski 0:2 PS (1:5)

KSV Allensbach

AV Sulgen II

40:0 Wert.

Der KSV Allensbach bekam beim Heimkampf gegen den AV Sulgen II unerwartet wenig Gegenwehr und stand bereits nach dem Wiegen als 40:0-Sieger fest, da die Sulgener Regionalligareserve starke Personalprobleme hatte und gleich drei Gewichtsklassen nicht besetzen konnte. Den durchgeführten Freundschaftskampf konnten die Allensbacher dann ebenfalls deutlich mit 30:8 für sich entscheiden und somit den zweiten Tabellenplatz verteidigen. Bei den durchgeführten Kämpfen gab es für die zahlreichen Zuschauer dennoch guten Ringkampfsport und sehenswerte Aktionen zu sehen. (sr)

Die Kämpfe im Einzelnen

57G: Alexander Tonn – Michael Fader 4:0 SS

61F: Matthias Köhne – unbesetzt 4:0 KL 0:0

66G: Armin Kratzer – Rico Hezel 4:0 TÜ

71F: Markus Köhne – unbesetzt 4:0 KL

75G: Timo Frank – Andreas Moosmann 0:4 SS

75F: Maximilian Gerneth – unbesetzt 4:0 KL

80G: Nicolai Rothmund – Valentin Baier 2:0 PS

86F: Krzysztof Granda – Manuel Trick 4:0 SS

98G: Christof Mönch – David Schulze 0:4 SS

130F: Tim Buck – Nicolai Schmidt 4:0 SS

KSV Winzeln

KSV Wollmatingen

13:17

Ein Duell, das spannender nicht hätte sein können, lieferten sich der KSV Winzeln und der KSV Wollmatingen. Zur Pause lag Winzeln mit 9:8 vorn. Dann zeigten sich die Wollmatinger von ihrer starken Seite und gingen wieder in Führung. Der Favorit Philipp Ganter lieferte sich mit Rainer Weber einen sechsminütigen Krimi, den der Winzelner mit 14:13 knapp nach Punkten gewann. Eine starke Leistung zeigten auch Philipp Gerbode gegen den erfahrenen Ingo Schmid sowie Yannick Katz, der in kürzester Zeit einen Schultersieg holte. Dieser Kampf und der letzte des Abends von Steffen Blum entschieden das Duell zugunsten des Tabellenführers aus Wollmatingen. (mm)

Die Kämpfe im Einzelnen

57G: Fabian Michael Schetterer – Florian Weber 0:4 TÜ

61F: Philipp Ganter – Rainer Weber 1:0 PS

66G: Marius Ganter – Jannic Achilles 4:0 SS

71F: Marian Luca Rall – Gabor Horvath 0:2 PS

75G: Adrian Heim – Yannick Katz 0:4 SS

75F: Nicolae-Florentin Minzala – Steffen Blum 0:1 PS

80G: Ingo Schmid – Philipp Gerbode 0:2 PS

86F: Madalin Minzala – Maurice Mischlinski 4:0 TÜ

98G: Danilo Radjenovic – Marco Boxler 4:0 SS

130F: Felix Beck – Laszlo Dömötör 0:4 TÜ