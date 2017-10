Turnen StTV Singen rutscht trotz Sieg auf Platz zwei ab

Der StTV Singen gewinnt seinen Zweitliga-Wettkampf bei der TG Allgäu, muss den ersten Rang aber für den TSV Pfuhl räumen.

Turnen, 2. Bundesliga

TG Allgäu

StTV Singen

29:38

Nach der langen Wettkampfpause mussten beide Teams erst wieder in den Wettkampfmodus umschalten, was mehr oder weniger gut gelang. So musste das Singener Team schon am Boden das erste Gerät knapp mit 5:6 Punkten dem Gegner überlassen, wobei trotz allem die Übungen sauber und ohne erkennbare Fehler durchgeturnt wurden. Das Pauschenpferd war wie gewohnt eine Bank für Singen. Mit 12:0 gewannen die Gäste dieses Gerät, obwohl sich hier leichte Unsicherheiten einschlichen. Dann wieder ein knappes Ergebnis an den Ringen. Beide Teams gewannen je zwei Duelle, jedoch hatten die Gastgeber etwas mehr Glück und konnten das Gerät mit 8:7 Scorepunkten für sich entscheiden. Beim Zwischenstand von 24:14 Punkten für den StTV Singen sah es doch ganz gut aus, den dritten Sieg dieser Saison einzufahren.

Nach der Pause konnte Singen am Sprung überzeugen und erreichte mit sauberen Sprüngen einen 6:3-Gerätesieg. Dass die TG Allgäu jedoch niemals aufgibt, zeigte sie am Barren. Singen konnte mit dem ukrainischen Gastturner Yevgen Yudenkov zwar das erste Duell mit vier Punkten gewinnen, doch dann blieben alle weiteren Punkte auf Seiten der Gastgeber und das Gerät ging mit 8:4 an die TG Allgäu.

So baute sich die Spannung vor dem letzten Gerät auf. Beim Stand von 34:25 für Singen wechselten die Teams ans Reck. Dieses Mal war es der Gastturner der TG, der Finne Oskar Kirmes, der das erste Duell mit vier Punkten für sich entschied. Es stand auf einmal nur noch 34:29 für die Gäste, und fünf oder gar sechs Punkte sind am Reck immer möglich. Beim zweiten Duell dann ein Remis, beim dritten musste nun Allgäu vorlegen. Nach kurzer Beratung von Axel Leitenmair mit seinem Team schickte der StTV-Trainer Yevgen Yudenkov ins Rennen. Er musste wenigstens einen Punkt gewinnen, um den Sieg perfekt zu machen. Dass es dann gleich vier Punkte wurden, war umso erfreulicher für Singen. Das 4:4-Remis am Reck war dann nicht mehr entscheidend. Der knappe Sieg mit 38:29 Scorepunkten für den StTV Singen ging letztlich in Ordnung. Der einzige Wermutstropfen war der 7:5-Gerätegewinn für die TG Allgäu, wodurch Singen vom TSV Pfuhl überholt wurde und auf Platz zwei abrutschte.

Dennoch ist der StTV Singen zuversichtlich für den nächsten Wettkampf am 21. Oktober (17 Uhr) in der Münchriedhalle, bei dem der Tabellensiebte SSV Ulm zu Gast sein wird. (od)