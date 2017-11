vor 55 Minuten SK Turnen StTV Singen kämpft um Titel und Aufstiegsfinale

Am Samstag entscheidet sich, ob der StTV Singen den zweiten Meistertitel in Folge in der 2. Kunstturnbundesliga Süd holt und sich damit für das Aufstiegsfinale in die 1. Bundesliga am 9. Dezember qualifiziert.