Turnen StTV Singen ist stolz trotz erster Niederlage

Der StTV Singen verliert das Aufstiegsfinale zur Bundesliga mit 15:69 beim favorisierten TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau.

Turnen, Aufstiegsfinale zur Bundesliga

TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau

StTV Singen

69:15

Beim Aufstiegswettkampf in die erste Kunstturnbundesliga gab es für den StTV Singen nichts zu holen. Der Meister der Staffel Süd musste gegen den TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau die erste Saisonniederlage einstecken und verlor den Wettkampf mit 15:69 Scores. Dass die Chancen denkbar schlecht waren, hatten die Singener schon im Vorfeld gewusst, denn der Gegner hatte mit Andreas Toba und Helge Liebrich sowie den ausländischen Verstärkungen Bart Deurloo und Nikita Ignatyev Turner von Weltklasse in seinen Reihen und wollte mit einem Sieg den direkten Wiederaufstieg in die Beletage des Kunstturnens perfekt machen.

Das Turn-Team Singen schlug sich jedoch insgesamt sehr gut, auch wenn es der Endstand nicht vermuten lässt. So konnte Christian Dehm das erste Bodenduell für sich entscheiden, und Singen ging mit 1:0 in Führung. Das relativierte der Gastgeber jedoch im weiteren Verlauf, wobei der Boden nur knapp mit 6:8 Punkten verloren ging. Am Pauschenpferd machte sich dann zum ersten Mal die Überlegenheit der Gmünder bemerkbar. Die durchweg um ein bis zwei Punkte höheren Ausgänge gaben bis zum abschließenden Reck den Ausschlag für den Sieg der Gastgeber. Dabei machten die Turner um Trainer Axel Leitenmair bis auf ein paar kleinere Wackler keine schlechte Figur und turnten ihre Übungen souverän durch und bekamen achtbare Wertungen.

Im Großen und Ganzen genossen die Singener Turner den Wettkampf in der ausverkauften Gmünder Sporthalle und ließen sich von mehr als 800 begeisterten Zuschauern mitreißen. Am Ende feierten alle Turner und die mitgereisten Fans ausgiebig und nahmen die grandiose Stimmung in sich auf.

Jetzt heißt es erst einmal durchschnaufen und erholen, bevor die Pläne für die Saison 2018 geschmiedet werden. Vielleicht gelingt ja das seltene Kunststück, und der StTV Singen holt sich den dritten Meistertitel in Folge, um dann zum dritten Mal an die Tür zur ersten Liga anzuklopfen. (od)