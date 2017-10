vor 11 Stunden SK Turnen StTV Singen im Duell der Spitzenturner zu Gast beim TSV Pfuhl

Wenn am Samstag um 18 Uhr die beiden Mannschaften vom TSV Pfuhl und des StTV Singen (im Bild Christian Dehm am Barren) in der 2. Kunstturnbundesliga Süd an die Geräte gehen, ist ein spannender und hochkarätiger Wettkampf zu erwarten.