Leichtathletik Sprung ins Glück bei den IBL-Mehrkampfmeisterschaften

Sabrina Strötzel siegt bei den Mehrkampfmeisterschaften in Salem. Auch Julia Schlien sichert sich einen IBL-Titel.

Leichtathletik: Trotz der kleinen Teilnehmerfelder vollbrachten die Athleten sehenswerte Leistungen bei den IBL-Mehrkampfmeisterschaften in Salem, bei dem die Bodenseeländer aufeinander treffen. Die Bezirksathleten vom TV Engen, TV Konstanz und LG Salemertal zeigten Stärke gegenüber der Konkurrenz aus Bayern, Österreich und der Schweiz. Bei bestem Herbstwetter traten die 80 Athleten im Alter von 12 bis 15 Jahren im Vierkampf gegeneinander an.

Vom TV Engen waren acht Mädchen dabei. Die Jüngsten, Lara Schellhorn und Judith Bier (W12), belegten in ihrem Vierkampf Platz 6 und 7. Die älteren Mädchen der Altersklasse W14 und W15 traten mit sechs Mädchen und damit zwei Mannschaften an. In der Einzelwertung der W14 war Joanna Berger die Beste mit 1682 Punkten auf Platz 7. Sie konnte sich in allen vier Disziplinen verbessern. Platz 9 (1671P) belegte Sandra Kotsch. Franka Baumann lag am Ende auf Platz 12 (1624P). Ihr gelang ein toller Hochsprung mit 1,39m. Bei den 15-Jährigen überzeugte Sabrina Strötzel, Achte der Deutschen Blockmehrkampfmeisterschaften, mit ihrem sicheren Sieg und einer neuen Punktbestzahl von 2030 Punkten. Sie war Beste im 100m-Lauf (13,31s), im Weitsprung (5,15m) und im Hochsprung (1,57m). Vierte wurde Maren Singer (1789P), die 13,77s über 100m lief, im Kugelstoßen eine neue Bestleistung mit 8,02m aufstellte und 4,58m weit sprang. Magdalena Meßmer wurde Elfte. In der Mannschaftswertung belegten Sandra, Franka und Magdalena Platz 6 und den IBL-Titel holten sich Sabrina, Maren und Joanna mit einem weiten Abstand von über 200 Punkten.

Auch der TV Konstanz freute sich über Titel. Till Rüdiger (M14) rundete seine tolle Saison mit dem IBL-Titel ab. Im 100m-Sprint verbesserte er seine Zeit auf 13,25s, im Kugelstoßen seine Weite auf 8,66m und auch im Hochsprung erreichte er mit 1,57m eine neue PB. Mit seiner Weitsprungweite von 5,29m konnte er ebenfalls sehr zufrieden sein. Mit einer Gesamtpunktzahl von 1922 Punkten reiht er sich in der Badischen Bestenliste unter die Top 5 ein. Seine Teamkollegen Nicolai Lutz, Jeronimo Hillgruber und Finn Bjarne Schmidt belegten die Plätze 3, 4 und 6.

Für einen weiteren Sieg sorgte Julia Schlien mit 1801 Punkten. Besonders ihre Ballwurfweite von 41m sorgte für den großen Vorsprung zur Konkurrenz. Außerdem konnte sie ihre Hochsprungleistung auf 1,33 verbessern. Im 75m-Lauf lief sie 10,99s und im Weitsprung erzielte sie eine Weite von 4,49m. Clara Holm, Patricia Gandor und Emilia Regenscheit landeten auf den Plätzen 5, 6 und 7. In der W12 belegte Mia Gottschlich den starken 2. Platz. Punkten konnte sie vor allem mit ihrer neuen PB im Hochsprung (1,33m) und ihrer Weitsprungleistung von 4,16m. In der Mannschaftswertung holten sich Julia, Clara und Mia mit 5075 Punkten und knapp 500 Punkten Vorsprung den Titel. In der W14 wurde Annika Leube 13., Mona Ehrat 17. Philipp Kaiser (M13) erreichte den 5. Platz.

Die Athleten von der LG Salemertal versuchten ihren Heimvorteil zu nutzen. Finn Brändle (M12) freute sich über die Silbermedaille, die er sich mit vier Bestleistungen verdient hat. Eine Altersklasse höher erreichte Lorenzo Morreale den 3. Platz und sein Teamkollege Johannes Allgaier den 4. Platz. Beide erzielten mehrere PB. Cäcilie Metzger (W12) landete im Vierkampf auf dem 9. Platz. In der W14 ging Jessica Roth an den Start, die am Ende mit einer PB im Vierkampf (1719P) den 4. Platz erreichte. Pia Nietfeld belegte den 14. Platz.

Extremer Teilnehmermangel herrschte bei den Regionallangstreckenmeisterschaften, die ebenfalls im Rahmen der IBL-Mehrkampfmeisterschaften in Salem ausgetragen wurden. Die Titel wurden unter den Vereinen TV Konstanz, LG Salemertal, TV Weilstetten (WÜ) und LG Radolfzell verteilt. Das Dreiergespann Emilia Regenscheit, Julia Schlien und Clara Holm lief die 3x800m in 8:09,40min. Sie konnten sich dieses Jahr schon den Badischen Titel holen und führen die Badische Bestenliste deutlich an. Eine tolle Leistung zeigten auch die Jungs von der LG Radolfzell Robert Fülle, David Kattermann und Moritz Zähringer, die alle noch zum jüngeren U18-Jahrgang gehören. Auf den 3x1000m erzielten sie eine Zeit von 8:54,84min. (her/mb)

Weitere Ergebnisse im Internet unter: