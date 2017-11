Volleyball Spitzenspiel für USC Konstanz, SV Bohlingen im Verfolgerduell

Der Tabellenzweite USC Konstanz ist zu Gast beim Ersten in Heidelberg, der Ligavierte SV Bohlingen spielt beim Dritten in Mannheim.

Volleyball, Oberliga Frauen: TV Heidelberg – USC Konstanz (Samstag, 17.30, Pestalozzihalle). – Am Sonntag kommt es für die Oberliga-Volleyballerinnen des USC Konstanz im Topspiel gegen den Aufstiegsanwärter und Tabellenersten TV Heidelberg zum Showdown. Der TV Heidelberg, der in dieser Saison noch keine Schwäche zeigte und alle Spiele gewinnen konnte, wird somit der vermutlich stärkste Gegner im Kampf um die Tabellenspitze. Mit 18 Punkten aus sechs Spielen liegt Heidelberg auf Platz eins, dicht gefolgt von den Konstanzerinnen, die 17 Punkte aus sieben Spielen holten.

Die USC-Mannschaft des Trainerduos Philipp Röhl und Marie Dinkelacker sieht dem Spiel trotz der guten Bilanz der Heidelbergerinnen optimistisch entgegen. So musste sich das Team letzte Woche gegen die starke drittplatzierte VSG Mannheim nur knapp im fünften Satz geschlagen geben, zeigte aber schon dort ein größtenteils dynamisches und ehrgeiziges Spiel. Genau dieser Ehrgeiz und die spielerische Stärke der Konstanzerinnen soll zum Erfolg führen und die Siegesserie des TV Heidelberg beenden. Der USC blickt voller Vorfreude auf das Top-Duell und hat sich mit einer intensiven Trainingswoche gut vorbereitet. (pr)

VSG Mannheim – SV Bohlingen (Samstag, 20 Uhr, GBG-Halle). – Nach dem klaren 3:0-Heimsieg gegen den Tabellenfünften USC Freiburg ist auch der SV Bohlingen am Wochenende wieder auswärts im Einsatz. Die Mannschaft von Trainer Karl Laber spielt am Samstag im Verfolgerduell beim punktgleichen Tabellendritten VSG Mannheim, den das Team aus dem Hegau mit einem Sieg überholen könnte. Beide Mannschaften haben in ihren sechs Spielen zwölf Punkte ergattert.