Handball Spitzenreiter zu Gast bei der HSG Konstanz

Die HSG Konstanz empfängt in der 2. Handball-Bundesliga den Erstliga-Absteiger und Tabellenersten Bergischer HC. Dieser ist in dieser Saison bisher noch ungeschlagen.

Handball, 2. Bundesliga: HSG Konstanz – Bergischer HC (Samstag, 20 Uhr, Schänzlehalle). – Der Bergische HC, er ist nach dem äußerst unglücklichen Abstieg vergangene Saison wieder auf Kurs in Richtung Liga eins. Mit 13 Siegen aus 13 Spielen hat der in den beiden Städten Wuppertal (350 000 Einwohner) und Solingen (159 000) beheimatete Fusionsclub in der 2. Liga noch eine weiße Weste, und nun steht am Samstag die verletzungsgebeutelte HSG Konstanz zwischen dem 14. Erfolg des bislang so dominanten Spitzenreiters.

Der BHC ist dieses Jahr noch stärker als im letzten, wo am Ende lediglich das Torverhältnis den Abstieg aus Liga eins besiegelt hatte. „Wir dürfen gegen einen Erstligisten spielen“, freut sich daher auch HSG-Trainer Daniel Eblen. „Der Bergische HC wird den Aufstieg machen, da bin ich mir sicher. Sie spielen so überlegen und so konstant, dass diese Topmannschaft mit ihrem Erstliga-Umfeld sofort wieder in die erste Liga zurückkehren wird.“

Mit Gästetrainer Sebastian Hinze hatte Daniel Eblen die A-Lizenz absolviert, Andre Melchert, Sportlicher Leiter der HSG Konstanz, war in Wuppertal noch zusammen mit dem 38-Jährigen in der 2. Bundesliga als Spieler aktiv. Nun steht man sich beim Handballfest für den Konstanzer Handballsport gegenüber. Wenig ins Gewicht fällt da, dass Bastian Rutschmann und Csaba Szücs sowie der Pole Maciej Majdzinski, vormals beim HSV Hamburg aktiv, verletzt ausfallen. Gästetrainer Sebastian Hinze hat nach wie vor die Qual der Wahl im gut besetzten Kader, während es auf Konstanzer Seite langsam eng wird. Neben Benjamin Schweda, Michael Oehler, Julius Heil und Samuel Wendel ist die Not auch auf der Torwart-Position besonders groß. Konstantin Poltrum wird nach einer Handprellung definitiv ausfallen, nun droht auch noch Junioren-Nationaltorwart Stefan Hanemann dasselbe Schicksal. „Zusammen mit der medizinischen Abteilung wird jedoch alles unternommen, damit er spielen kann“, hofft Daniel Eblen trotz einer Muskelverletzung auf einen Einsatz am Samstag.

Dann wird seine blutjunge Mannschaft auf die Routiniers aus Nordrhein-Westfalen treffen, die mit einer kompakten 6:0-Abwehr und extrem gefährlichem Konterspiel überzeugen. „Dazu spielen sie im Positionsangriff sehr geduldig und ruhig“, hat der HSG-Coach beobachtet. „Und gegen ihren Rückraum muss man auch mal auf zehn Meter rauskommen, obwohl dann die Räume für den Kreis und die Außen größer werden“, zeigt der A-Lizenzinhaber auf. „Diese Mannschaft hat einfach unglaubliche Qualität.“

Geschlagen gibt sich bei den Konstanzern trotz der scheinbaren Übermacht und der klaren Rollenverteilung bei einem der absoluten Saisonhighlights im Vorfeld dennoch niemand. Im Gegenteil, denn die HSG Konstanz möchte mit Kampf, Leidenschaft und Emotion über eine aggressive Abwehr zumindest dagegenhalten – und hofft am Samstag auf einen perfekten Tag sowie Schwächen des Gegners. Erst vor Wochenfrist schrammte der Wilhelmshavener HV, in Konstanz beim 29:38 chancenlos, gegen den Bergischen HC nur knapp an der Sensation vorbei. Erst drei Sekunden vor dem Ende stellte das Team aus dem Bergischen Land den 27:26-Sieg sicher.

„Es ist immer etwas möglich“, zeigt sich HSG-Trainer Daniel Eblen entschlossen. „Dafür muss aber alles zusammenpassen. Wir müssen viel arbeiten und dann unsere Chance nutzen, sofern wir eine haben. Die Rollen sind aber klar verteilt.“ Daniel Eblen erhofft sich wieder mehr Stabilität im eigentlichen Prunkstück Abwehr. „Es ist schon ärgerlich, wie wir hier zuletzt einige Zweikämpfe verloren haben“, kritisiert er, „da war teilweise zu wenig Entschlossenheit zu erkennen. Das hat letzte Saison besser funktioniert.“ Noch ist der HSG in dieser Saison keine Überraschung gelungen, doch in der letzten Spielzeit waren es gerade die Konstanzer, welche die Spezialisten für solche Momente waren. „Wenn uns gerade schon nicht viel anderes gelingt, dann vielleicht sowas“, meinte der nach einem Kreuzbandriss für die komplette Runde ausfallende Benjamin Schweda mit einem Augenzwinkern.

Glückliche Gewinner

Bei unserem Gewinnspiel haben folgende Leser zwei Karten für das Spiel der HSG Konstanz gegen den Bergischen HC gewonnen: Armin Greiner aus Mühlhausen-Ehingen, Hans-Peter Lüttin aus Radolfzell, Wolf-Rüdiger Weber aus Konstanz sowie Marina Pfemfert und Denise Kiyici.