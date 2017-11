Volleyball Spitzenreiter TSV Mimmenhausen gewinnt Derby-Krimi in Friedrichshafen

TSV Mimmenhausen siegt in der 3. Liga beim VfB Friedrichshafen II, Niederlagen für Untersee Volleys und USC Konstanz.

Volleyball, 3. Liga

VfB Friedrichshafen II

TSV Mimmenhausen

2:3

Das war ein echtes Volleyball-Derby mit Tiebreak und Rekordkulisse. Am Ende unterlag der VfB Friedrichshafen II mit 2:3 (25:22, 22:25, 14:25, 25:23, 10:15) gegen den TSV Mimmenhausen. Mit Kampf- und Teamgeist hat der VfB jedoch dafür gesorgt, dass einer von drei Punkten in Friedrichshafen blieb. Die Spielstätten der beiden Drittligateams trennen nur gut 20 Kilometer. So war es für den Fanclub des Tabellenführers aus Salem ein Leichtes, die „Schwarze Wand“ – so der Name der Anhänger – in der ZF Arena aufzubauen. Die rund 200 Fans auf der Tribüne sowie die Akteure auf dem Feld sorgten für einen spannenden Volleyballkrimi.

Den Gastgebern gelang es, aus einer stabilen Annahme heraus ein variantenreiches Angriffsspiel aufzuziehen und den ersten Satz knapp für sich zu entscheiden. Während die Hausherren im zweiten Satz ihr Niveau halten konnten und erst gegen Satzende unglücklich agierten, waren sie im dritten Durchgang chancenlos. Zu stark war der Mimmenhausener Angriff um Spielertrainer Christian Pampel. Es spricht für den Kampfgeist des VfB um Zuspieler Dietrich Penner, dass er das Kopf-an-Kopf-Rennen im vierten Satz für sich entscheiden konnte.

Im fünften Satz des hochklassigen Spiels, das phasenweise das Niveau einer Zweitligapartie erreichte, unterstrich der TSV seine Aufstiegsambitionen. Bis zum 9:9 hielt der VfB mit, dann waren Michael Kasprzak, Christian Pampel und Jonas Hoffmann nicht mehr zu halten und führten die Gäste zum Sieg. „Mit so einer super Leistung, die das Team gezeigt hat, darf man knapp gegen den Tabellenführer verlieren“, sagte VfB-Spielertrainer Jovan Markovic. Mimmenhausens Trainer Christian Pampel war beeindruckt vom Spiel des VfB. „Wenn die Jungs weiterhin so gut spielen, sollten sie mehr Spiele gewinnen können“, sagte er. (gsc)

TSV Mimmenhausen: Lu. Diwersy, Pampel, Hoffmann, Ott, Streibl, Schremmp, Le. Diwersy, Kasprzak, Birkenberg, Mi. Diwersy, Pillihaci, Hüther.

SV Fellbach II

Untersee Volleys

3:2

Beim Tabellenschlusslicht SV Fellbach II, das durch den doppelten Punktgewinn die Rote Laterne an die SG U.N.S. Rheinhessen abgeben konnte, reichte es für die Untersee Volleys nur zu einem Punkt beim 2:3 (25:19; 26:28; 25:19; 19:25; 12:15). Dabei starteten die Radolfzeller motiviert und fokussiert in die Partie, sodass sie den ersten Satz mit 25:19 gewannen. Im zweiten Durchgang stellte sich Fellbach besser auf die Gäste ein. Vor allem die Block- Abwehrarbeit der Volleys funktionierte nicht mehr so wie gewünscht, so dass sie den Satz knapp, aber verdient mit 26:28 verloren. Im dritten Durchgang nahm das Trainerteam der Gäste um Antonio Bonelli eine taktische Änderung vor. Freddy Bath rotierte fest auf die Diagonalposition, während Andreas Schoch nun fest auf Außen-Annahme agierte. Dies führte zu einer leichten Verunsicherung bei den Gastgebern und einem 25:19 aus Gästesicht.

Nun war wieder der SV Fellbach II am Zug, der die Gäste zu vielen Eigenfehlern zwang und den Satz verdient mit 25:19 gewann. Einmal mehr musste der Tiebreak die Entscheidung bringen. In dem zeigten die Gastgeber mehr Willen. Mit etwas Glück, aber erneut nicht unverdient setzten sie sich mit 15:12 durch. „Wir haben als Mannschaft diesmal nicht so gut funktioniert. Die Abwehr war auch kaum vorhanden. Das hat nicht nur etwas mit der Technik zu tun – der Wille, da hinzugehen, wo es mal wehtut, war nicht bei allen zu erkennen, was mich sehr wütend macht“, sagte der Radolfzeller Trainer Antonio Bonelli. Auch Kapitän Andreas Bender fand: „Es wäre mehr drin gewesen, aber durch die Ausfälle und die krankheitsbedingten Absenzen im Training waren wir einfach zu inkonstant. Fellbach hat es gut gemacht und insgesamt auch verdient gewonnen.“ (ad)

USC Konstanz

TuS Kriftel

0:3

Der USC Konstanz hat weiter an Boden verloren und ist durch die 0:3 (19:25; 17:25; 19:25)-Heimniederlage gegen den Tabellendritten TuS Kriftel auf den siebten Tabellenrang abgerutscht. Es dauerte etwas, bis die Gäste im Spiel waren. Danach machten vor allem Aufschlag und Annahme den Unterschied, sodass Kriftel den ersten Satz mit 25:19 gewann. Im zweiten Durchgang hatten die Konstanzer nie eine Chance, die Partie offen zu gestalten. 25:17 hieß es am Ende aus Sicht des Tabellendritten. Der dritte Satz war dann von Fehlern auf beiden Seiten geprägt. Da die Hausherren sich deutlich mehr davon leisteten, ging auch dieser Satz mit 25:19 an die TuS Kriftel.