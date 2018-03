Ski alpin Spitzenleistungen der Bezirks-Rennläufer in Vorarlberg

Skirennläufer überzeugen bei Meisterschaften des Bezirks Hegau-Bodensee am Hochhäderich im Slalom und Riesenslalom

Ski alpin: Rund 70 Rennläuferinnen und Rennläufer von Bambinis bis zur Altersklasse gingen bei den alpinen Meisterschaften im Slalom und Riesenslalom an dem Start.

Am Samstag war ein Spezialslalom mit zwei Durchgängen zu absolvieren. Sonnenschein und top Schneeverhältnisse an diesem Tag sorgten für einen reibungslosen Ablauf sowohl für die Helfer, als auch für die Rennläufer. Gerade für die Starter mit hohen Startnummern, die auch in der Regel mit höherem Tempo unterwegs sind, waren die Slalomläufe eine besondere Freude, weil weder Rillen noch Kuhlen in der harten, aber griffigen Piste vorhanden waren. Dementsprechend gab es so gut wie keine Ausfälle beim Slalom.

Nach leichtem Schneefall in der Nacht kam am Sonntag die Sonne wieder zum Vorschein. Dank einer hervorragenden Pistenpräparation durch die Liftbetriebe, waren die Wettkampfbedingungen am Sonntag wieder hervorragend. Allerdings war die Piste für den zweiten Wettkampftag wesentlich härter und zum Teil eisig, was für die Läuferinnen und Läufer eine größere Herausforderung als am Vortag darstellte. An diesem Tag stand ein Riesenslalom auf dem Programm, der ebenfalls in zwei Durchgängen ausgetragen wurde. Die Ausfallquote war an diesem zweiten Wettkampftag bedingt durch die schwierigeren Pistenverhältnisse etwas höher als am Samstag.

Insgesamt zeigten die alpinen Skirennläufer vom Skibezirk hervorragende Leistungen. Insbesondere die Starter der Kinderklassen erreichten hervorragende Zeiten, mit teilweise nur geringen Abständen zu den Läuferinnen und Läufer der Schüler- und Jugendklassen.

Beim Slalom war Luisa Weber vom SC Konstanz schnellste Läuferin des Tages, gefolgt von Claire Armbruster vom SC Eigeltingen und Nina Haake, ebenfalls aus Konstanz. Bei den Herren erreichte Christian Haake vom SC Konstanz mit deutlichem Vorsprung die Tagesbestzeit. Zweit- und Drittschnellste waren David Kirchmann und sein Bruder Victor, beide vom SC Engen.

Im Riesenslalom war ein Konstanzer Trio mit Luisa Weber, Julia Haake und Nina Haake am schnellsten im Ziel. Bei den Herren war wieder Christian Haake vom SC Konstanz nicht zu schlagen. Die zweit- und drittbeste Zeit erreichten wieder Läufer vom SC Engen, und zwar Jürgen Bausch und Victor Kirchmann.