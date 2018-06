Badminton Spitzen-Badminton in Stockach

Der TV Zizenhausen richtet am Wochenende zum 36. Mal das internationale Bodensee-Turnier in der Jahnhalle aus

Badminton: Erneut gehört das Turnier zu den drei wichtigsten in Baden-Württemberg, bei denen Wertungspunkte zur offiziellen Rangliste vergeben werden. Mit rund 120 Aktiven aus 30 Vereinen sind die Teilnehmerzahlen etwas geringer als beim Rekord im vergangenen Jahr. Am Samstag werden 180 Spiele und am Sonntag nochmals über 60 Partien auf den neun Feldern ausgetragen. Das größte Teilnehmerfeld kommt aus Baden-Württemberg, es sind aber auch Spieler aus der Schweiz am Start. In der A-Klasse treten im Herren-Einzel 49 Teilnehmer an, bei den B-Herren geht mit 16 Spielern ein überschaubares Feld an den Start. Bei den Damen ist es ähnlich: 16 Starterinnen gibt es in der A-Klasse, im B-Feld gehen nur sechs Spielerinnen ins Rennen.

Im Herreneinzel der A-Klasse geht der letztjährige Zweite Fabian Schlenga (BSV Eggenstein/Leopoldshafen) als Nummer 1 an den Start. Die weiteren baden-württembergischen Spitzenspieler werden es ihm nicht leicht machen, aber auch die schweizerische Konkurrenz aus St. Gallen-Appenzell und Chur will vorne mitmischen. Gespannt sein darf man auf das Abschneiden des Bundesliga erfahrenen Andreas Bühler, der die nächste Saison wieder für den ausrichtenden TV Zizenhausen startet. Aber auch die bisherige Zizenhauser Nummer 1 Timo Wernet will im Hauptfeld eine gute Rolle spielen.

Im Dameneinzel geht Katja Vogel (TSV Altshausen) als Nummer 1 ins Turnier. Nicht unterschätzen darf man die letztjährige Halbfinalistin Melina Wild (TuS Metzingen) sowie Jennifer Löwenstein (SG Schorndorf). Vom TV Zizenhausen möchten Beate Dietz und Neuzugang Laura Züfle ebenfalls ins Hauptfeld vorstoßen.

Im Herrendoppel gehen die Titelverteidiger Timo Wernet und Andreas Bühler als Favoriten an den Start. Weitere Favoriten sind hier Bayer/Schlenga (BSV Eggenstein/Leopoldshafen), Arenz/Roth (BSpfr. Neusatz), Winniger/Haag (SG Schorndorf) und die Schweizer Konkurrenz. Im Damendoppelfeld treten Beate Dietz und Jennifer Frahm vom TV Zizenhausen als Nummer 1 an. Gute Chancen haben auch Willenbacher/Leibrock (BSpfr. Neusatz), Löwenstein/Wild (SG Schorndorf/TuS Metzingen) und Steffi Vogel/Katja Vogel (TSV Altshausen).

Im Mixed haben der ehemalige Friedrichshafener Bundesligaspieler Tobias Arenz und Franziska Willenbacher gute Chancen. Im Hauptfeld mitmischen wollen auch Vanessa Vamvacousi /Konstantin Kron (SSV Waghäusel) sowie Jennifer Löwensten/Florian Winniger (SG Schorndorf). Die Lokalmatadoren Beate Dietz und Lars Wegmann haben hier hohe Hürden vor sich. Auch in der B-Klasse kommt es zu spannenden Begegnungen. Nachdem Titelverteidiger Helmut Jäger vom TV Zizenhausen in diesem Jahr in der A-Klasse starten muss, wird es auf jeden Fall einen neuen Sieger geben. Auch hier sind spannende und ausgeglichene Spiele zu erwarten. (ob)