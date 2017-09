Motocross Spektakuläre Sprünge auf anspruchsvoller Strecke

Trotz aufgeweichten Bodens zeigten die etwa 200 Starter beim 4. Motocross-Rennen des MSC Konstanz starke Leistungen.

Motocross: Das 4. Motocross-Rennen des MSC Konstanz wurde auf einer rund 1000 Meter langen und technisch anspruchsvollen Strecke am Frohnried ausgetragen. Gefahren wurden ein Meisterschaftslauf des MX Jugendcups sowie ein internes Club-Masters-Rennen. Heftige Regenfälle hatten den lehmigen Boden der Strecke dermaßen aufgeweicht, dass an ein gewohntes Renngeschehen nicht zu denken war. Vor allem die jüngsten der rund 200 Starter hatten mit ihren leistungsschwächeren und kleineren Maschinen weniger mit der Konkurrenz als vielmehr mit der schlammigen und zerfurchten Strecke zu kämpfen. Aufgrund der widrigen Bedingungen galt es Stürze zu vermeiden und auf der nach wenigen Läufen zerfahrenen Strecke die wenigen schnellen Spuren zu finden.

Am besten gelang dies in der kleinsten Klasse, in der die zum Teil gerade einmal fünf Jahre alten Mädchen und Jungen der 50ccm-Klasse der Kategorien Hobby und Expert zusammengelegt wurden, Niklas Lehr (MSC Emmingen-Liptingen) und Nikita Jung (MSC Betra), die in beiden Läufen nahezu fehlerfrei fuhren. In der flotteren 85 ccm-Klasse der Experten, in der die Jüngsten schon mit zehn Jahren die knapp 30 PS starken Vollcross-Maschinen zu bändigen suchten, machte Pierre Pichler vom MSC Emmingen klar, wie gut ihm die Strecke am Bodensee liegt. Er gewann beide Meisterschaftsläufe, während Nathanael Heim aus Bösingen in der Hobbyklasse seine Kontrahenten Justin Moser und Leonie Keller in beiden Läufen auf die Plätze verweis.

In den Klassen 125/250 sowie der hubraumoffenen Openklasse wurde es dann richtig schnell. Denn die tiefen Spuren, die sich vor allem in den Kurven ausgefahren hatten, erlaubten es den versiertesten Fahrern beider Klassen unglaublich gute Rundenzeiten aufs matschige Parkett zu zaubern. Doch das schnelle „Rinnenfahren“ bei Dauerregen forderte seinen Tribut, den auch der Allensbacher Gaststarter Michael Litz zollen musste, indem er am längsten Sprung der Strecke spektakulär vom Motorrad abgeworfen wurde und damit nicht der einzige war. Glücklicherweise blieben trotz zahlreicher Stürze alle Fahrer unverletzt. Bei den Frauen bestätigte die Gaststarterin Jule Bihr mit dem Sieg in beiden Läufen ihre Dominanz. Dabei zeigte das fahrerische Niveau der Starterinnen, dass Motocross schon lange keine Männerdomäne mehr ist.

Das Club-Masters-Rennen in allen Klassen sorgte am zweiten Tag für reichlich Spannung und spektakuläre Rennmanöver, hatten sich doch viele Fahrer des MSC Konstanz intensiv auf die vereinsinternen Rennläufe vorbereitet. In den Klassen 125ccm und Open dominierte jedoch erneut Michael Litz. Er konnte in zwei hintereinander gefahrenen Rennen den Lokalmatadoren Tim Vocelka auf die Plätze verweisen, da auch der in beiden Läufen sowohl mit Sturzpech als auch mit seiner Kondition zu kämpfen hatte.