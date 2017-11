Schwimmen Sparta Konstanz überzeugt mit starken Leistungen

Beim Bezirksdurchgang des DMSJ und bei den Bezirksmeisterschaften über lange Strecken zeigen die Konstanzer gute Leistungen.

Schwimmen: Nachdem in der vergangenen Saison keine Mannschaft aus Konstanz für den Deutschen Mannschaftswettbewerb im Schwimmen Jugend (DMSJ) gemeldet werden konnte, waren die Spartaner nun in Freiburg mit zwei Teams dabei: den Mädchen und den Jungen in der Jugend B (Jahrgang 2002/2003). Geschwommen werden hier Staffelwettbewerbe in den Disziplinen Freistil, Brust, Rücken, Schmetterling und Lagen. Die Sparta-Jungs David Bächle, Niklas Bolten, Luca Kuder und Felix Schön erreichten in einer Gesamtzeit von 24:39,68 min. den sechsten Startplatz von acht Mannschaften im Badischen Endkampf, der Anfang Dezember ausgetragen wird. Die Mädchen Kari Barlinn, Marlene Martins, Dorina Nittbaur und Paula Schambach zeigten zwar gute Leistungen, mussten sich aber mit der Gesamtzeit von 29:14,29 min. auf Platz elf der starken Konkurrenz geschlagen geben.

Bei den Bezirksmeisterschaften über lange Strecken in Villingen gab es für die Aktiven des SK Sparta in der alters-offenen Wertung zwei Medaillen. Johanna Piezko holte Silber über 800m Freistil und Jasmin Wagner gewann Bronze über 400m Lagen. In der Jahrgangswertung siegte mit einer starken Zeit von 10:13,16 min. Marlene Pietzko (Jahrgang 2005) über 800m Freistil. Sie gewann auch den Wettkampf über 400m Lagen. Neue persönliche Bestzeiten erreichten David Bächle (400m Lagen und 1500m Freistil), Celina Gruber (400m Lagen und 800m Freistil), Luca Kuder (400m Lagen), Sven Schimmelpfennig (400m Lagen), Felix Schön (1500m Freistil). Zum ersten Mal über 1500m Freistil starteten Luca Kuder, Botond Szigeti und Jannis Trage. (sb)