Fußball Spannung vor Konstanzer Derby

Der SC Konstanz-Wollmatingen empfängt die SG Dettingen-Dingelsdorf in der Landesliga.

Fußball, Landesliga: SC Konstanz-Wollmatingen – SG Dettingen-Dingelsdorf (Samstag, 14.30 Uhr, Waldheim). – Die Ergebnisse, die der neue SC-Trainer José Sendra Mefford seit seinem Amtsantritt verbuchen konnte, lassen aufhorchen: Ein torloses Remis zum Einstand beim damaligen Tabellenführer F.A.L., danach gelang der erste Saisonsieg der Konstanzer mit einem 2:1 gegen den FC Löffingen und beim neuen Tabellenführer FV Walberstweiler-Rengetsweiler hielt die SC-Elf gut mit, musste sich aber mit 1:2 geschlagen geben. „Ich bin mit dem Training und den drei Spielen ganz zufrieden“, sammelte José Sendra Mefford bisher durchaus gute Erfahrungen. Er weiß auch um die kritische Lage, betont aber: „Die Spieler und der Verein wollen die Situation ändern. Und das merkt man, denn die Spieler übernehmen Verantwortung.“

Doch trotz des Aufwärtstrends ist der Konstanzer Fusionsclub nach wie vor Schlusslicht. Einige Trainer gehen, auch mit Blick auf die Verbandsligatabelle, davon aus, dass man mit 40 Punkten auf der sicheren Seite ist. Der SC hat jedoch erst sechs Zähler, und am Wochenende ist die Hinrunde gelaufen, die Hälfte der Spiele absolviert. Da wären drei Punkte im Derby zweifelsfrei ungemein wichtig, um vor der Winterpause deutliche Lebenszeichen zu senden.

SG-Trainer Alex May rechnet jedenfalls mit einem starken Gegner, denn obwohl Dettingen-Dingelsdorf bisher dreimal so viele Punkte einfahren konnte, schiebt er dem SC die Favoritenrolle zu: „Der SC ist für mich ganz klar Favorit, denn er hat in den letzten Jahren stets vorne mitgespielt und ich bin auch überzeugt davon, dass er da hinten wieder rauskommt.“ Doch da seine Elf zuletzt eine Serie von fünf Spielen ohne Niederlage hingelegt hat, relativiert sich die Außenseiterrolle. „Das Selbstbewusstsein ist zweifelsfrei da, wenn man fünfmal in Folge nicht verloren hat. Daher gehen wir auch mit viel Freude und breiter Brust ins Derby, denn ein Derby will man immer gewinnen. Und ich möchte, dass wir unsere Serie ausbauen“, sagt May.

Die Rechnung ist einfach: Mit 21 Punkten hätte man mehr als die halbe Miete eingefahren. Ein anderer Aspekt aber spielt sicherlich auch mit: Einer der Rivalen im Abstiegskampf wäre nach der Hälfte der Spiele deutlich distanziert. Und in diesem Falle wäre das auch noch der Lokalrivale.

Die Tabelle scheint José Sendra Mefford (noch) nicht zu interessieren: „Ich schaue auf die Spiele und das Training.“ Und er verspricht: „Wir werden natürlich versuchen, zu gewinnen, und dazu wollen wir aggressiv das Tor suchen.“ Aber genau hier liegt das Problem: Bisher haben es die Spieler des SC Konstanz-Wollmatingen erst elf Mal gefunden – der schlechteste Wert der Liga. Die Ausgangslage ist daher klar: Der Gastgeber ist im Zugzwang, aber die Aufgabe wird – über das Derby hinaus – ungemein schwer.

