Crosslauf Spannung bleibt bestehen bei der Crosslaufserie

Beim Crosslauf im Radolfzeller Altbohlwald sind noch nicht alle Entscheidungen über den Sieg in der Gesamtwertung gefallen

Laufsport: In Abwesenheit der Favoriten, die tags zuvor bei den Crosslauf-Landesmeisterschaften am Start waren und in Radolfzell ein Streichergebnis zuließen, konnten andere Athleten Punkte sammeln. Ob es reichen wird, um die beiden Spitzenreiter zu verdrängen, wird sich in Stockach am 25. Februar beim Finale herausstellen.

Bei idealem Laufwetter mit Sonnenschein und trockenem Untergrund hatte es weniger Teilnehmer als bei den vorangegangenen Läufen, was wohl auch dem aktuellen Narrentreiben geschuldet war. Diejenigen, die am Start waren, fanden einen gut zu laufenden, sehr selektiven Rundkurs vor, der vom ausrichtenden Verein LT Radolfzell bestens vorbereitet worden war.

Im Hauptlauf bei den Frauen ist durch den Sieg von Christin Wintersig (SV Reichenau) vor Evi Polito (LG Hohenfels) und Melanie Schneider vom LC Schaffhausen auch die Serienwertung entschieden. Mit über einer Minute Vorsprung siegte Gesamtsiegerin Wintersig unangefochten auf dem sieben Kilometer langen Kurs.

Tagessieger bei den Männern wurde der aus Altstätten stammende Stephan Schmauder, der sich in 25,53 Minuten vor dem Viertplatzierten der Serie und Zweiten in Radolfzell Claudio Schmidtke vom LC Schaffhausen in 25,57 Minuten mit knappem Vorsprung behaupten konnte. Platz drei ging an Tobias Vater vom ASC Konstanz in 27,30 Minuten.

Bei den Schülern und bei der Jugend zeichnet sich ein Aufwärtstrend bezüglich der Teilnehmerzahlen und der Leistung ab. So lief die erst 13-jährige Joli Kallabis von der TG Stockach vor allen Jungs als Gesamtsiegerin ins Ziel und hat damit die Serienwertung in ihrer Klasse bereits gewonnen. (fk)