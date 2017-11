Segeln Spannung am Wannsee

Spannung am Wannsee

Die Bundesliga-Segler kämpfen beim Finale in Berlin um letzte Punkte. Der Tabellendritte SMC Überlingen kann sogar noch den Titel holen

Segeln, 1. Bundesliga: Noch bis Samstag kämpfen die Segler der 1. Bundesliga um die letzten Punkte für die Meisterschale 2017. Die deutsche Segel-Elite trifft sich beim Verein Seglerhaus am Wannsee in Berlin, wo sie nach den geplanten 15 Flights plus Finale ihren Saisonsieger feiern wird.

Der Deutsche Touring Yachtclub aus dem bayrischen Tutzing führt als Titelverteidiger mit 20 Punkten das Feld an. Ihm folgt mit 24 Punkten der Norddeutsche Regattaverein Hamburg. Unter den Meisterkandidaten ist auch der SMC Überlingen, der mit 26 Punkten ebenfalls eine reelle Chance auf den Gesamtsieg hat. Für die anderen 15 Vereine geht es um den Klassenerhalt. Die Punkte liegen so dicht beieinander, dass kein Club entspannt zum letzten Start fahren kann. Das bedeutet nicht nur Spannung bis zum letzten Moment für die Zuschauer und Vereine, sondern fordert auch Nervenstärke von den Seglern auf der Bahn.

Die Crew des Segel- und Motorbootclub Überlingen bleibt trotz allem einigermaßen entspannt. Die letzten Punkte für den Verein wollen Sven Hessberger, Dominic Fritze und Dominik Waibel unter Steuermann Steffen Hessberger ersegeln. Über die Relegation 2016 noch in die 1. Liga gerutscht, hatte sich Überlingen als Ziel für die diesjährige Saison vorgenommen, mitzuhalten und sich wenn möglich einen festen Platz in der Klasse zu sichern. „Dass wir zwischenzeitlich sogar die Liga anführten und Chancen auf das Podest haben, ist schon mehr, als wir uns erhofft haben. Sollten wir nun auf dem Podium bleiben und gar Meister oder Vizemeister werden, wäre das einfach sensationell“, stellt Teammanager Dominik Waibel fest. Alle Crewmitglieder sind gut vorbereitet. „Uns bleibt nur, unser Bestes zu geben und abzuwarten, wie die Sache ausgeht. Vielleicht sind wir sogar ein bisschen entspannter als die anderen, denn im Gegensatz zu denen ist unser Ticket für 2018 sicher“, verbreitet Waibel positive Stimmung.

Andere Voraussetzungen herschen bei den übrigen Clubs vom Bodensee: Unter Pinnenführung von Max Rieger gehen Thomas Stemmer, Marvin Frisch und Felix Diesch vom Württembergischen Yachtclub vom zwölften Rang aus ins Finale und wollen den Ligaerhalt schaffen. Für den Lindauer SC mit Skipper Veit Hemmeter, Martin Hostenkamp, Fabian Gielen und Yannick Netzband herrscht dagegen hohe Abstiegsgefahr. Teammanager Johannes Hostenkamp: „Sollten wir im nächsten Jahr zweitklassig segeln, werden wir das zwar bedauern, aber an den Nachwuchs, den wir gerade aufbauen, eine anspruchsvolle Aufgabe weitergeben.“

Die Läufe können im Internet am Freitag und Samstag jeweils ab 12 Uhr auf www.segelbundesliga.com verfolgt werden.