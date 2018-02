Handball Später Punktgewinn für HSG Konstanz

Konstanzer Zweitliga-Handballer schaffen kurz vor Schluss 24:24-Ausgleich gegen Rhein Vikings nach schlechter erster Hälfte.

Handball, 2. Bundesliga

HSG Konstanz

Rhein Vikings

24:24 (9:13)

Fangen wir mit dem Positiven an. Noch 33 Sekunden. Die HSG Konstanz liegt 23:24 gegen die Rhein Vikings zurück. Daniel Eblen nimmt die Auszeit. Eingefleischte Konstanzer Handballfreunde unter den 1100 Zuschauern in der Schänzlehalle haben eine Ahnung, was wohl versucht werden würde – und genau so kommt es: Mathias Riedel auf Linksaußen Fabian Schlaich, der per Bogenlampe in die Mitte, und auf halbrechts kommt Paul Kaletsch herangesprungen und boxt den Ball elf Sekunden vor dem Ende zum 24:24 ins Tor. Kempa-Trick heißt diese Variante, einst erfunden vom legendären, 2017 verstorbenen Bernhard Kempa. Weiß Gott nicht jede Mannschaft hat diese Variante im Repertoire, die HSG Konstanz schon. Hier lebt der Kempa-Trick – zum Glück, sonst wären die Konstanzer mausetot gewesen.

Machen wir mit dem Positiven weiter. 9:13 im Rückstand zur Halbzeit, geben sich Kapitän Schlaich & Co. nicht auf. Der Trainer hat umgestellt, mit Tom Wolf auf der Spielmacherposition und Maximilian Schwarz auf halbrechts neue Offensivkräfte aufs Parkett geschickt, in der Deckung geht jetzt Michael Oehler gewohnt feinfühlig an die Arbeit. Das Spiel sieht sofort besser aus – und wird in der Schlussviertelstunde richtig gut. Bis dahin bleiben die vom überragenden Torhüter Vladimir Bozic gestützten Rheinländer kühl, halten den Vorsprung (14:18; 17:20), obwohl die HSG sich endlich auf den Rückraumschützen Christopher Klasmann eingestellt hat der erzielte sieben Tore in den ersten 30 Minuten, in den zweiten nur noch eines.

Was sich trotzdem andeutet, geschieht dann auch. Die Wucht, mit der die HSG-Akteure zu Werke gehen, zeigt Wirkung bei den Gästen. Sie seien "in der Endphase nervös geworden", wird Vikings-Trainer Ceven Klatt später sagen. Nach Tom Wolfs Schlagwurf steht es 21:21 und damit erstmals seit dem 2:2 wieder unentschieden. Die Wikinger wanken, fallen aber nicht, gehen noch dreimal mit einem Tor in Führung, bis der Kempa kommt. Zu loben bei den Konstanzer Handballern sind also Einsatz, Kampfgeist und Moral – der Punktgewinn ist der Lohn dafür.

Wäre da noch das Negative – die erste Halbzeit. Zum wiederholten Mal fehlt es in der Anfangsphase an der nötigen Konzentration. Kaletsch vergibt den ersten Siebenmeter (verwandelt aber in Halbzeit zwei weitere sechs), Riedel leistet sich einen bösen Fehlpass, Tim Jud springt der Ball aus den Händen, Felix Klingler fängt ein Zuspiel nicht – diese leichten Ballverluste bringen Unruhe, zerren am Selbstvertrauen. Auf den Rängen trompeten die Radolfzeller Holzhauer, als seien sie auf einem Fasnetsumzug und auf dem Feld kreiseln die HSG-Handballer, als sei das tatsächlich so. Nichts zu sehen von der guten Arbeit in der Vorbereitung, es herrscht bis zur Pause Ratlosigkeit.

Immerhin durfte Daniel Eblen seinen Spielern "für den Kampf" ein Kompliment machen. Alles weitere wissen sie: Nächsten Sonntag in Hildesheim müssen es 60 konzentrierte Minuten sein.

HSG Konstanz: M. Wolf, Poltrum (Tor); Schlaich, Riedel (5), T. Wolf (2), Oehler, Kaletsch (7/6), Krüger, Maier-Hasselmann, Gäßler, Löffler, Jud (4), Wendel, Berchtenbreiter (4), Schwarz, Klingler (2). – Rhein Vikings: Moldrup, Bozic (Tor); Gipperich (2), Hoße, Aust (3), Klasmann (8/1), Kozlina, Thomas, Weis (2), Johnen (2), Coric, Pankofer (3), Handschke, Artmann, Bahn, Oelze (4/2). – Z: 1100.