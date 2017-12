Fußball SpVgg F.A.L. hat die Tabellenspitze weiter im Blick

Trotz der jüngsten Rückschläge – darunter das 0:3 im Derby gegen den FC Überlingen – bleibt Trainer Joachim Ruddies von der SpVgg F.A.L. zuversichtlich.

Fußball, Landesliga: Die SpVgg F.A.L. hatte zum Saisonstart einen Blitzstart hingelegt. Mit einem 5:0-Sieg über den SV Obereschach übernahm die Elf von Trainer Joachim Ruddies vom ersten Spieltag an die Tabellenführung, gab erst am sechsten Spieltag zwei Punkte ab, und erst am neunten Spieltag setzte es die erste Niederlage. Nach dem elften Spieltag war F.A.L. zwar noch Tabellenführer, aber es deutete sich schon an, dass das Personal knapp würde. Verletzungen, berufsbedingte Abwesenheiten und Sperren grenzten die Möglichkeiten von Ruddies ein, und prompt gab es in den letzten fünf Spielen nur noch einen Sieg und insgesamt lediglich vier Punkte zu bejubeln.

Im Derby gegen den FC Überlingen wollte die SpVgg nun wieder zurück in die Spur finden, doch am Ende hieß es 0:3. Da stellt sich die Frage, ob der Gastgeber so schlecht war oder der Gast aus Überlingen, der mit diesem Erfolg eine Serie von drei Niederlagen unmittelbar vor der Winterpause beenden konnte, so gut? „Wir waren zu schlecht!“, antwortet F.A.L.-Coach Ruddies ohne Wenn und Aber, und er wird konkret: „Das Abwehrverhalten hatte mit dem Wort Abwehr kaum etwas zu tun. So kann man in der Landesliga nicht Fußball spielen.“

Zwar hatte seine Elf in der Anfangsphase wenig zugelassen, selbst zwei Chancen herausgespielt, aber dann wurde die Hintermannschaft mit einem Doppelpass ausgehebelt. „Das waren hanebüchene Fehler in der Rückwärtsbewegung. Die Bissigkeit, die man in solch einem Derby braucht, hat gefehlt!“, ist Ruddies auch einen Tag nach dem Spiel noch merklich angesäuert und er ergänzt: „Die Mannschaft kann sich nicht immer auf einige wenige Spieler verlassen – das ist zu einfach!“

Zumal der Blick auf die Tabelle zeigt, dass der einstige Spitzenreiter aktuell mit sieben Punkten Rückstand auf dem sechsten Tabellenplatz steht. Droht jetzt nach der Winterpause eine ereignisarme Rückrunde? Zu stark, um in Abstiegsgefahr zu kommen, aber zu schwach, um ganz vorne mitzumischen? „Wir sind noch nicht außer Sichtweite! Mein Ziel ist es, da oben wieder anzugreifen“, zeigt sich Trainer Ruddies trotz der jüngsten Rückschläge zuversichtlich. Die Tatsache, dass auch andere Spitzenteams wankten, lässt die Hoffnungen wachsen. Der SC Pfullendorf tat sich bei der SG Dettingen-Dingelsdorf extrem schwer, um am Ende einen hauchdünnen und glücklichen 2:1-Sieg einzufahren, der FV Walbertsweiler-Rengetsweiler gab erstmals auf eigenem Platz Punkte ab.

Vor der Winterpause wäre am Sonntag noch in Frickingen das Nachholspiel gegen den SC Pfullendorf auf dem Programm gestanden. Angesichts der widrigen Witterungsbedingungen einigten sich beide Vereine jedoch gestern Nachmittag darauf, das Linzgau-Derby ins Neue Jahr zu verlegen. Neuer Termin ist nun Dienstag, 1. Mai 2018, um 15 Uhr. Somit geht das Ruddies-Team als Tabellensechster in die Winterpause.