Fußball Souveräner Spitzenreiter VfR Stockach

Der VfR Stockach hat den SV Allensbach in der Bezirksliga vor 100 Zuschauern mit 3:0 (1:0) besiegt.

Fußball, Bezirksliga

VfR Stockach

SV Allensbach

3:0 (1:0)

Der SV Allensbach startete gut ins Spiel beim VfR Stockach. Die erste Chance hatte Gästekapitän Zimmer, doch dessen Freistoß landete in den Armen von Torhüter Schreng. Der blieb auch in der 10. Minute Sieger, als Mauch nach einem Konter frei vor ihm auftauchte. Stockach tat sich schwer, da der SVA defensiv gut stand. Die erste VfR-Chance vergab Hablani in der 27. Minute. Fünf Minuten später fiel das 1:0, als Hablani mit einem flachen Pass Celik in Szene setzte, der schneller war als Torhüter Fricke. Der Allensbacher Keeper stand kurz vor der Pause noch einmal im Mittelpunkt, als er im Eins-gegen-eins gegen Sören Reiser rettete. Sören Reiser vergab per Kopf auch die erste Chance nach der Pause nach einem Freistoß von Timo Reiser (53.). In der 71. Minute bediente Sören Reiser dann Hablani, der zum 2:0 traf, ehe Steinemann den Ball nach einer scharfen Hereingabe von Emir zum 3:0-Endstand über die Linie drückte (76.).

Tore: 1:0 (32.) Celik, 2:0 (71.) Hablani, 3:0 (76.) Steinmann. – SR: Haas (Balingen). – Z: 100.