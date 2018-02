Tischtennis Souveräne Spitzenteams in der Landesliga

Favoriten siegen in der Tischtennis-Landesliga. Frauen des TTC Mühlhausen punkten im Abstiegskampf.

Tischtennis, Landesliga: Keine Blößen gaben sich die Spitzenteams in der Tischtennis-Landesliga. So setzte sich Tabellenführer TTC Singen II deutlich mit 9:0 bei den ersatzgeschwächten TTF Stühlingen durch. Die Gastgeber konnten dabei das Fehlen ihres Spitzenspielers Gerd Schönle in keiner Weise kaschieren. So konnten die Gäste vom Hohentwiel alle drei Doppel sowie die Einzel von Kai Moosmann, Martin Mehne, Nico Rivizzigno, Stefan Klement, Andreas Klett und Marcel Schufft für sich entscheiden.

Mit dem letztlich deutlichen 9:4-Erfolg bei der DJK Villingen hielt der TTC GW Konstanz Anschluss an den Spitzenreiter. Die DJK musste auf ihre Nummer eins Carsten Basler verzichten und kam nur zu den Punktgewinnen durch Dieterle/Meyer, Patrick Meyer, Stephan Dieterle und Michael Haugg. Für die Gäste trugen Winnes/Sturm, Beez/Händly, Eric Winnes (2), Matthias Bädicker (2), Florian Beez, Christoph Händly und Jan-Egbert Sturm zum Sieg bei.

Seine gute Verfassung bestätigte der TV St.Georgen mit dem glatten 9:2-Sieg gegen den TuS Hüfingen. Die Gäste konnten nur durch Gutzeit/Dannegger zum 1:1 und Christian Gutzeit zum 8:2 Gegenpunkte setzen. Für die Bergstädter waren Walter/Hackenjos, Obergfell/Barth, Bernd Pacher, Jan Walter (2), Marc Hackenjos, Heinz Widmann, Matthias Obergfell und Jan Barth erfolgreich.

Rang fünf verteidigte der TTC Singen III mit dem hohen 9:1-Erfolg gegen den Vorletzten TSV Mimmenhausen. Die Linzgauer mussten sich mit dem Ehrenpunkt von Günter Maier gegen Johannes Huth zum zwischenzeitlichen 6:1 zufriedengeben. Für die Hohentwieler punkteten Goldau/Mayer, Napoletano/Huth, Rut/Wilhelm, Patrick Goldau (2), Marco Napoletano, Pascal Raut, Michael Wilhelm und Christian Mayer.

Einen eminent wichtigen 9:2-Sieg feierte die SpVgg F.A.L. im Duell der Aufsteiger gegen Schlusslicht TTG Furtwangen/Schönenbach II. Erst beim Stand von 7:0, für das F. Vollstädt/Heyn, M. Vollstädt/N. Vollstädt, Fromme/Faude, Florian Vollstädt, Raphael Heyn, Markus Vollstädt und Jan Fromme sorgten, kamen die Gäste durch Stefan Schwarzkopf und Oliver Frässle zu ihren Ehrenpunkten. Florian Vollstädt und Raphael Heyn machten danach aber im Spitzenpaarkreuz den Sieg der Gastgeber perfekt. (mo)

Landesliga, Frauen: Bei den Frauen hatte der ungeschlagene Tabellenzweite TTF Stühlingen III den Landesligafünften TuS Hüfingen zu Gast. Durch den souveränen 8:1-Erfolg übernahm Stühlingen III die Tabellenführung, da der bisherige Spitzenreiter TTSV Mönchweiler II spielfrei war. Für Hüfingen konnte lediglich das Doppel Monika Fritschi/Gisela Christ zum 1:1 punkten. Alle anderen Partien gingen klar an den Gastgeber. Hierbei punkteten Anika Böhler (2), Katja Wiedemann (2), Julia Seidel-Fischer (2), Anja Müller und das Doppel Anika Böhler/Anja Müller.

Im Kellerduell trafen der TTC Mühlhausen und der TTC Schluchsee aufeinander. Schluchsee musste in dieser Begegnung auf mehrere Stammspielerinnen verzichten. So musste sich das Schlusslicht auch deutlich mit 1:8 geschlagen geben. Inge Volk erkämpfte den Ehrenpunkt zum 1:3. Für Mühlhausen waren Renate Winkler (2), Svenja Winkler, Luise Glass (2), Jana Bippus sowie die beiden Doppel Renate und Svenja Winkler und Luise Glass/Jana Bippus erfolgreich. Mühlhausen verbesserte sich durch diesen Sieg um zwei Plätze auf den fünften Rang. (mmo)