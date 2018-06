Handball So war die Abstiegssaison der HSG Konstanz: Wir blicken zurück auf die Tops und Flops

Die HSG Konstanz verliert zum Abschluss der Saison in der 2. Handball-Bundesliga gegen den Dessau-Rosslauer HV mit 26:31 (11:15). Wir blicken zurück auf die Tops und Flops der Abstiegssaison sowie auf die Verabschiedung von sieben Spielern.

2. Handball-Bundesliga: Wie immer griff Otto Eblen, Präsident der HSG Konstanz, nach dem letzten Saisonspiel zum Mikrofon. „Es ist uns nicht gelungen, in den wichtigen Spielen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Mit Willen allein war der Klassenerhalt nicht möglich“, sagte er und entschuldigte sich: „Wir haben die Chance leider nicht genutzt, das tut uns leid.“ Dann blickte der HSG-Chef in die Zukunft und gab als Ziel in der kommenden Saison die direkte Rückkehr in die 2. Bundesliga an. „Wir starten mit einer neuen Mannschaft durch“, sagte er. „Auch wenn das jetzt ein Tiefpunkt ist, es wird auch wieder Höhepunkte geben.“ Wir blicken zurück auf das Sportjahr 2017/18 mit seinen Höhen und Tiefen.

Die Fans verabschieden die Mannschaft in der Schänzlehölle

Top: Die Fans

1118 Zuschauer kamen im Schnitt zu den Spielen in die Schänzlehalle. Nicht schlecht für einen Absteiger. Zwar belegt die HSG Konstanz in der Fantabelle auch nur den 18. Rang, doch während andernorts das Publikum eher stiller Genießer ist, peitschen die HSG-Fans ihre Mannschaft unermüdlich nach vorne – auch in schier ausweglosen Situationen. Die Stimmung ist immer top. Das gab den einen oder anderen unerwarteten Punkt und stets großes Lob von allen Seiten. Zu Recht.

Flop: Die Auswärtsspiele

Obwohl auch in fremden Hallen oft viele Konstanzer Fans mit dabei waren, tat sich die HSG in dieser Saison schwer, die langen Fahrten zu verkraften. Nur fünf Punkte aus 19 Auswärtsspielen sind eine magere Bilanz und viel zu wenig. Lediglich das Schlusslicht aus Saarlouis ist in dieser Bilanz mnoch schwächer als das Team vom Bodensee.

Top: Die Offensive

1027 Tore haben die Konstanzer erzielt. Im Vorjahr waren es nur 986 Treffer. Die Durchschlagskraft im Angriff war also nicht der ausschlaggebende Punkt im letztlich verlorenen Kampf gegen den Abstieg.

Flop: Die Defensive

Ganz anders sieht es in der Abwehr aus. Die HSG Konstanz hat die mit Abstand schwächste Defensive der 2. Bundesliga. Auch die Torhüter – im vergangenen Jahr noch ein sicherer Rückhalt auf dem Weg zum Klassenerhalt – haben viel von ihrer guten Form eingebüßt. Der bereits nach Ludwigshafen in die 1. Bundesliga gewechselte Stefan Hanemann half dem Team weit weniger als in der Vorsaison, was auch für Konstantin Poltrum gilt, der den Verein in Richtung Coburg ebenfalls verlassen wird. Eine Ausnahme ist der aus der zweiten Mannschaft aufgerückte Maximilian Wolf. Die einstige Nummer drei zwischen den Pfosten hat mit 30,07 Prozent parierter Würfe die beste Bilanz der Konstanzer Keeper.

Top: Die Neuzugänge

Die Rückraumspieler Tom Wolf und Maximilian Schwarz – Letzerer nach schwerem Start mit Verletzungen und krankheitsbedingten Ausfällen – können nächste Saison absolute Leistungsträger bei der HSG Konstanz werden. Das haben sie jetzt schon bei ihren Einsätzen in der 2. Bundesliga angedeutet.

Flop: Die Neuzugänge

Die Konstanzer konnten die Abgänge von wichtigen Stammspielern und Führungsfiguren wie Matthias Stocker, Simon Flockerzie oder Gregor Thomann nicht kompensieren. So erfüllten etwa die hochgehandelten Zugänge Felix Klingler und Julius Heil zu keiner Zeit die in sie gesetzten Erwartungen. Heil hat den Verein bereits während der Saison nach Hildesheim verlassen, Klingler – dem sogar Thomann bescheinigt hatte, besser zu sein als er selbst – wechselt im Sommer nach Essen.

Top: Der Konstanzer Weg

Die HSG Konstanz macht keine Schulden und baut auf ein solides finanzielles Fundament. Am Konzept, junge Spieler aus niedrigen Ligen zu holen und zu entwickeln, halten sie konsequent fest. Die Verantwortlichen um Präsident Otto Eblen und den Sportlichen Leiter Andre Melchert bewahren die Ruhe, auch wenn mal ein Abstieg den sportlichen Höhenflug bremsen sollte. Und Trainer Daniel Eblen gibt auch in schwierigen Situationen seinen jungen Talenten eine Chance, wie Samuel und Jonas Löffler oder Patrick Volz, Joschua Braun und Samuel Wendel. Nicht nur die Gegenwart vor Augen zu haben, kann sehr wichtig sein für die Zukunft.

Flop: Zu viel Harmonie

Die HSG Konstanz ist, war und wird auch im kommenden Jahr eine sympathische Truppe sein. Die sportliche Führung schaut glücklicherweise bei Neuverpflichtungen immer auch genau darauf, dass die Spieler charakterlich zum Verein und dem Kader passen. Das führt zu sehr viel Spaß im Training und bei der täglichen Arbeit. Es kann aber auch sein, dass mit zu viel Harmonie manchmal ein wenig von der Reibung fehlt, die nötig ist im Kampf um die letzten Prozente auf dem Feld. Zuletzt wurde im Abstiegskampf auch intern Kritik an der richtigen Einstellung laut.