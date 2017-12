Schwimmen Singener starten unterm Hohentwiel statt in Berlin

Zehn SSF-Schwimmer waren für die Kurzbahn-DM qualifiziert, starten dort aber nicht, da die nationalen Titelkämpfe gleichzeitig mit dem heimischen Jahres-Höhepunkt Hohentwiel-Festival stattfinden.

Schwimmen: Die Schwimm-Sport-Freunde (SSF) Singen konnten erneut mehrere Normen für die Deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Berlin unterbieten, allen voran die 16-jährige Freistil-Spezialistin Vanessa Steigauf. Sie unterbot die Normen (Platz 1-100 in der offenen DSV-Bestenliste) in vier Einzelwettbewerben. Gleich zehn Singener hatten sich die Tickets für die nationalen Titelkämpfe gesichert, doch in Berlin werden sie fehlen.

Jan Heck, Johannes Napel, Ciro Scigliano, Mattia Scigliano, Moritz Schmid, Lisa Gigl, Irina Oklmann, Vanessa Steigauf, Melanie Heck und Rebekka Ruh wären qualifiziert gewesen. Doch die Planungen des Deutschen Schwimm-Verbandes, unter anderem mit einer zweifachen Verschiebung der DSV-Titelkämpfe in Berlin, brachten die SSF-Verantwortlichen um Trainer Norbert Mayer in Bedrängnis.

Zeitgleich findet aber am 16. und 17. Dezember in Singen mit den SSF Singen als Ausrichter das „21. Internationale AquaSphere-Hohentwiel-Festival“ statt, das für die SSF Singen nicht nur eine wesentliche Einnahmequelle darstellt, sondern seit Jahren auch den Jahresabschluss-Höhepunkt, und zudem herausragende Schwimmer in die Hohentwielstadt lockt, so 2017 wie auch schon 2016 die Rio-Olympionikin Sasha Touretski (Uster/CH). „Da können wir nicht unsere besten Aktiven nach Berlin schicken, diese Entscheidung haben wir auch mit den Aktiven besprochen und mit ihnen zusammen gefällt“, schildert Mayer das Dilemma und fügt hinzu: „Wir hoffen auf eine verlässlichere DSV-Planung im Jahr 2018.“