Turnen Singener Turner feiern deutlichen Sieg

StTV Singen schlägt SSV-Riege klar mit 53:19. Am kommenden Samstag kommt es nun zum Duell gegen Tabellenführer Pfuhl

Turnen, 2. Bundesliga

StTV Singen

SSV Ulm 1846

53:19

Einen Auftakt nach Maß erwischte der StTV Singen beim vierten Wettkampf in der 2. Bundesliga Süd gegen die Gäste vom SSV Ulm 1846. Am Boden mussten die Gäste vorlegen, doch Singen konnte mit Yevgen Yudenkov und Tim Leitenmair zwei souveräne Übungen zeigen und wurde mit sechs Punkten belohnt. Seinen Einstand am Boden feierte Volker Wiechert als Ersatz für den verletzten Philipp Leitenmair, der wohl für den Rest der Saison ausfällt. Kleinere Unsicherheiten begünstigten hier den 4:0-Erfolg der Gäste. Dies machte jedoch Christian Dehm wieder wett, der mit einer fehlerfreien Übung weitere vier Punkte holte und Singens Gerätesieg mit 10:4 perfekt machte.

Das Pauschenpferd wurde eröffnet mit einem Remis von Dominik Grandl. Rainer Wiechert musste nun für den ebenfalls verletzten Viktor Weißenberger ans Gerät. Er musste einen kleinen Aufsetzer auf das Gerät in Kauf nehmen und seinem Kontrahenten satte fünf Punkte überlassen. Die folgenden Duelle jedoch konnten Yevgen Yudenkov und Tim Leitenmair jeweils mit vier Punkten für sich entscheiden, und das Gerät war mit 8:5 gewonnen. An den Ringen holte wiederum Christian Dehm mit einer blitzsauberen Übung die ersten drei Punkte für die Gastgeber. Ulm schickte nun den jungen Nils Greber ins Rennen, der zwei Punkte gutmachte. Eine Weltklasseübung des Ukrainers Yudenkov bescherte Singen weitere fünf Punkte, bevor dann Tim Leitenmair drei Zähler an Ulm abgeben musste. Dennoch konnte Singen das Gerät mit 8:5 gewinnen.

Nach der Pause konnte der Rumäne Daniel Radeanu in Diensten des SSV Ulm einen Punkt trotz leichter Standprobleme entführen, beim zweiten Sprung erkämpfte sich Christian Dehm ein Remis. Die folgenden Sprünge von Yevgen Yudenkov und Tim Leitenmair wurden schließlich mit sieben Punkten belohnt und das Turn-Team Singen verbuchte einen weiteren Gerätesieg mit 7:1 Punkten. Mit einem komfortablen 18-Punkte-Vorsprung ging der StTV an den Barren. Erneut kam Christian Dehm fehlerfrei durch seine Übung und bekam drei Punkte zugesprochen. Yevgen Yudenkov stand ihm in nichts nach und holte wiederum mit einer Klasseübung vier Punkte nach Singen. Nach langer Zeit ging mal wieder Dominik Grandl aufgrund des Fehlens von Viktor Weißenberger ans Gerät und machte seine Sache sehr gut, musste jedoch aufgrund des niedrigeren Ausgangswerts dem Gegner einen Punkt überlassen. Die letzte Barrenübung konnte dann Tim Leitenmair mit fünf Punkten abschließen, und der nächste Gerätesieg war mit 12:1 Punkten auf dem Singener Konto.

Am Reck profitierte dann Christian Dehm nach seiner fehlerfreien Übung von den Fehlern seines Gegners, der seinen Doppelsalto mit Doppelschraube nicht stehen konnte. Dehm erhielt so die ersten drei Reckpunkte. Nun musste wieder Volker Wiechert ans Gerät. Mit leichten Unsicherheiten beendete er seine Übung und musste den Verlust von drei Punkten hinnehmen. Tim Leitenmair konnte zwar seinen Abgang nach einer super Übung nicht stehen, holte aber immerhin ein Remis heraus. Yudenkov machte dann den Sack endgültig zu, als er mit einer hochkarätigen Übung die letzten fünf Punkte an diesem Tag für Singen einheimste. Am Ende gewann der StTV verdient mit 53:19 Scorepunkten und holte zwölf wichtige Gerätepunkte. Am kommenden Samstag, 18 Uhr, kommt es nun zum Duell um die Tabellenspitze, wenn Verfolger StTV Singen beim Spitzenreiter TSV Pfuhl antritt. (od)