Fußball Singener Jubel in Rielasingen-Arlen

Der FC Singen 04 gewinnt in der Fußball-Verbandsliga gegen den FC Rielasingen-Arlen mit 2:1. Der FC 03 Radolfzell verliert gegen Bad Dürrheim mit 0:2.

Fußball, Verbandsliga

1.FC Rielasingen-Arlen

FC Singen 04

1:2 (1:2)

Grenzenloser Jubel bei den Hohentwielern, Ernüchterung bei den Gastgebern – so die Reaktionen nach einem höchst durchschnittlichen Verbandsliga-Derby zwischen dem 1. FC Rielasingen-Arlen und dem FC Singen 04. Die Hausherren kamen nicht schlecht ins Spiel, die ersten Schusschancen blieben aber ungefährlich. Die Gäste kamen in der 7. Minute zur ersten Ecke, in der Mitte köpfte Nuradin Xani völlig ungedeckt zum 0:1 ein. Die Blau-Gelben hätten fast nachgelegt, doch der Abschluss von André Kohli ging weit über das Tor (10.). Vor dem Gästetor wurde es erstmals nach zwölf Minuten gefährlich, nach Vorarbeit von Gian-Luca Wellhäuser traf Alen Lekavski aus kurzer Distanz aber nicht. Nach 19 Minuten fiel der Ausgleich durch Kevin Kling, nachdem Singens Torhüter Matthias Wind zu kurz abgewehrt hatte. Die Freude über das 1:1 währte nur 60 Sekunden. Die Defensive der Gastgeber war gegen Sven Körner nicht gut sortiert, der passte auf Joshua Keller, der zu viel Platz hatte und aus knapp 20 Metern abschloss. Der Schuss schien harmlos, wurde von Moritz Strauß aber unhaltbar abgefälscht. Nach 26 Minuten hatten die Platzherren Pech, als ein Schuss von Danny Berger aus 25 Metern an die Unterkante der Latte klatschte. Doch das war es dann in der ersten Halbzeit mit Torchancen für die Gastgeber, die sich gegen engagiert kämpfende Singener schwer taten.

In der zweiten Halbzeit fiel das Spielniveau weiter ab. Die Gäste verlegten sich fast komplett auf das Verteidigen des Vorsprungs, während es vom 1. FC Rielasingen-Arlen ein Anrennen mit wenig Esprit zu sehen gab. In der 54. Minute enteilte Lekavski der Gästeabwehr, doch sein Abschluss aus zehn Metern ging vorbei. Es mangelte bei den Gastgebern an vielen elementaren Dingen. Zu sehr verließen sie sich auf eine vermeintliche spielerische Überlegenheit und zu wenig investierten sie in die Zweikampfführung. In der 71. Minute vergab Rene Greuter die Ausgleichschance aus zehn Metern. Die Gastgeber liefen sich immer wieder fest und provozierten so Gästekonter.

Nach 74 Minuten ging Kohli auf und davon, konnte aber vom besten Spieler der Gastgeber, Tobias Bertsch, im letzten Moment am 1:3 gehindert werden. Die Platzherren verloren sich mehr und mehr in Einzelaktionen gegen müde werdende Gäste. In der langen Nachspielzeit, vor allen Dingen, da sich der Singener Cihad-Metehan Kabak ohne gegnerische Einwirkung schwer am Knie verletzte, blieb vieles bei den Gastgebern Stückwerk. Auch als Wind nach einer langen Flanke auf der Linie blieb und der Ball von der Grundlinie kurz vor das Tor zurückgespielt wurde, war die Gästeabwehr entschlossener und klärte. So blieb es beim verdienten Sieg des FC Singen 04, der ohne zu glänzen das Derby für sich entscheiden konnte, während die Gastgeber enttäuschten.

Singens Trainer Vice Barjasic war natürlich überglücklich über den Erfolg, aber auch über die kämpferische Leistung seiner Mannschaft: „Ich hoffe nun auf Rückenwind in den kommenden Spielen.“ Sein Gegenüber Jürgen Rittenauer zeigte sich zerknirscht und war gerade von den Führungsspielern enttäuscht. Einzig Tobias Bertsch und Torhüter Dennis Klose nahm er von dieser Kritik aus. „Mir fehlte die Leidenschaft bei meiner Mannschaft“, so Rittenauer. (te)

1. FC Rielasingen-Arlen: Klose, Kling, Greuter, Bertsch, Winterhalder, Strauß, S. Stark (76. Heller), Lekavski (57. Niedhardt), Berger (65. Kayantas), Matt, Wellhäuser. – FC Singen 04: Wind, Lang, Mottola (57. Ferrone), J. Spahija, Körner, Kohli, Keller (60. Karaki), Jeske, Kabak (85. Gass), L. Spahija (78. Notarpietro), Xani. – Tore: 0:1 (7.) Xani, 1:1 (19.) Kling, 1:2 (20.) Keller. – SR: Paßlick (Gengenbach). – Z: 925.

FC 03 Radolfzell

FC Bad Dürrheim

0:2 (0:0)

Nach kurzem Abtasten kam der FC 03 Radolfzell in der 5. Minute zur ersten Möglichkeit, Gäste-Torhüter Kapp konnte aber klären, wie auch bei den beiden anderen Chancen in der gleichen Minute. In der 10. Minute dann der erste Schuss der Gäste auf das Tor von Radolfzell. Ab diesem Zeitraum spielte sich das Spiel hauptsächlich im Mittelfeld ab. Erst in der 20. Minute gab es wieder Chancen für den FC 03 Radolfzell, welche aber nicht genutzt wurden. In der 37. Minute dann eine gute Möglichkeit für die Gäste. Der eingewechselte Cil kam zum Abschluss, aber Torhüter Tkacz konnte per Fußabwehr klären. Das war es aber schon in der ersten Halbzeit.

Gästetrainer Reiner Scheu schien in der Pause die richtigen Worte gefunden zu haben, denn die Schwarzwälder kamen hellwach aus der Kabine. Akgün konnte in der 46. Minute die Gäste in Führung bringen. In dieser Szene merkte man das Fehlen der beiden Radolfzeller Innenverteidiger Hepfer und Hoxha, die kurzfristig ersetzt werden mussten. Radolfzell war kurz geschockt, hatte dann aber ab der 60. Minute wieder mehr vom Spiel und auch die eine oder andere Möglichkeit. In der 72. Minute hatte der FC 03 Radolfzell dann auch noch Pech, als ein Kopfball an die Latte klatschte. In der 74. Minute hatten die Zuschauer schon den Torschrei auf den Lippen, als Krüger auf das Gästetor schoss. Gästetorhüter Kapp konnte den Ball aber gerade noch über die Latte lenken. In der 79. Minute dann die Entscheidung in Radolfzell durch Akgün, der den Ball ins rechte untere Eck setzte und auf 0:2 erhöhte. Danach ging nichts mehr bei der Heimmannschaft, bis der gut leitende Schiedsrichter Nasser die Partie abpfiff. Mit diesem Sieg konnten die Schwarzwälder den FC 03 Radolfzell in der Tabelle überholen. (km)

FC 03 Radolfzell: Tkacz (Tor); Ranzenberger, Stricker, Blessing (85. Miezi), Kukic (81. Da Silva), Galantai, Luma, Aichem (63. Scherer, 91. Abdi), Wehrle, Krüger, Hlavacek. – Tore: 0:1 (46.) Akgün, 0:2 (79.) Akgün. – SR: Nasser (Friesenheim). – Z: 120.