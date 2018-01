Ringen Singener Double-Gewinner bei den Bezirksmeisterschaften

Khamza Temarbulatov ist erneut erfolgreich und holt nach dem Meistertitel im griechisch-römischen auch Platz eins im klassischen Stil.

Ringen: Die Ringer des Regionalligisten KSV Tennenbronn fühlen sich in der Sulgener Kreissporthalle sichtlich pudelwohl. Dabei spielt die Stilart überhaupt keine Rolle. Bei den Arge-Bezirksmeisterschaften der Männer im griechisch-römischen Stil holten sie vier von elf Titeln. Dazu gab es noch zwei zweite Plätze und einen dritten Rang. Sieben der acht aufgebotenen Athleten erreichten somit die Medaillenränge. Der Sieg in der Vereinswertung war mit 36 Punkten eine klare Angelegenheit. Dahinter folgten KSV Taisersdorf (25), KSK Furtwangen (22), KSV Winzeln und AB Aichhalden (je 15).

Mit 86 Teilnehmern waren die Titelkämpfe im klassischen Stil ähnlich gut besucht wie die Freistilmeisterschaften vor zwei Wochen in Hornberg (85). Nur Khamza Temarbulatov (StTV Singen) und Simon Weißhaar (KSV Taisersdorf) schafften das „Double“ nach ihren Erfolgen bei den Freistilmeisterschaften in der Woche zuvor. Neben Temarbulatov gelang es auch Philipp Ganter vom KSV Winzeln, den Vorjahressieg zu wiederholen. In der Gewichtsklasse 60 kg hatten sich Jens Staiger (KSV Tennenbronn) und Khamza Temarbulatov jeweils souverän ins Finale gerungen. Dort blieb Staiger beim 0:8 chancenlos. Mit dem gleichen Ergebnis blitzte Armin Kratzer (KSV Allensbach) gegen Philipp Ganter im Endkampf bis 63 kg ab und musste sich mit Silber begnügen. In der 67-kg-Klasse holte Khamzat Temarbulatov (StTV Singen) mit einem mühelosen 8:0-Sieg im Finale gegen den Winzelner Marius Ganter das zweite Gold an den Hohentwiel.

Nahezu konkurrenzlos war Simon Weißhaar (KSV Taisersdorf) in der Kategorie 97 kg. In dem nordischen Turnier kam er mit vier vorzeitigen Erfolgen zum Titel. Da musste sein Vereinskamerad Marco Martin im Superschwergewicht (130 kg) schon kräftiger zupacken, da seine fünf Widersacher deutlich mehr Gewicht auf die Waage brachten. Trotzdem konnte ihn Finalist Thomas Müller (AV Hardt) beim 8:0 nicht gefährden. (lh)

Ergebnisse

52 kg: 1. Jakob Moosmann (KSV Tennenbronn), 4. David Lein (VfK Radolfzell); 55 kg: 1. Georgios Scarpello (KSV Tennenbronn); 60 kg: 1. Khamza Temarbulatov (StTV Singen), 4. Roman Loeper (KSV Gottmadingen); 63 kg: 1. Philipp Ganter (KSV Winzeln), 2. Armin Kratzer (KSV Allensbach), 5. Julian Bahm (KSV Wollmatingen), 6. Marius Meyer (KSV Taisersdorf); 67 kg : 1. Khamzat Temarbulatov (StTV Singen), 6. Tobias Zeh (KSV Taisersdorf); 72 kg: 1. Andreas Moosmann (AV Sulgen), 2. Steffen Krämer (KSV Taisersdorf), 5. Levin Özkaya, 6. Dominik Stadler (beide VfK Radolfzell); 77 kg: 1. Fabian Reiner (KSV Tennenbronn), 4. Maurice Mischlinski (KSV Wollmatingen); 82 kg: 1. Thorsten Götz (KSV Tennenbronn), 4. Nicolai Rothmund (KSV Allensbach); 87 kg: 1. Roman Brüstle (AB Aichhalden), 3. Sandro Martin (KSV Taisersdorf), 4. Dirk Müller (KSV Gottmadingen); 97 kg: 1. Simon Weißhaar (KSV Taisersdorf), 4. Nico Schmidt (KSV Taisersdorf); 130 kg: 1. Marco Martin (KSV Taisersdorf), 6. Michael Hatt (KSV Taisersdorf).