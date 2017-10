Frauenfußball Sindelfinger Ladies bitten Hegauer FV zum Tanz

Der Hegauer FV tritt im DFB-Pokal gegen ein renommiertes Zweitliga-Team an. Der finanzielle Anreiz ist dabei eher gering, der sportliche Stellenwert aber umso größer

Frauenfußball, DFB-Pokal, 2. Runde: Hegauer FV – VfL Sindelfingen Ladies (Sonntag, 14 Uhr). – Im Männer-Fußball käme das Erreichen der zweiten Runde im DFB-Pokal für einen Verein aus der Region finanziell einem Jackpot gleich. 318 500 Euro schüttet der DFB aus dem TV-Gelder-Pool an jeden teilnehmenden Verein aus. Gerade mal 0,8 Prozent dieses Betrages erhalten die Vereine im DFB-Pokal der Frauen von der Frankfurter Fußball-Zentrale als finanziellen Zuschuss für die zweite Hauptrunde. Das Regelwerk ist aber identisch: Der Hegauer FV muss sich zur Hälfte an den Reisekosten des VfL Sindelfingen beteiligen, die Kosten für das Schiedsrichtergespann werden geteilt und auch die Eintrittseinnahmen.

Der finanzielle Unterschied zwischen den Geschlechtern ist extrem, so konzentrieren sich die Frauenfußballerinnen am besten auf die reizvolle sportliche Komponente, die dieser Wettbewerb mit sich bringt. Nach dem überzeugenden 4:2-Erstrundensieg in der ersten Runde Ende August gegen den Regionalligisten SV Weinberg wartet auf den Hegauer FV nun ein hochkarätiger Gegner. Welt- und Europameisterin Annike Krahn loste dem Hegauer FV den Zweitligisten VfL Sindelfingen Ladies zu. Die Württembergerinnen spielen in der 2. Bundesliga Süd und sind mit einem Sieg und zwei Unentschieden gut in die Saison gestartet. In der ersten Runde des DFB-Pokal setzte sich Sindelfingen mit 1:0 nach Verlängerung gegen den TSV Neckarau, Oberliga-Konkurrent des Hegauer FV, durch. Der Verein aus Sindelfingen befindet sich derzeit in einem großen Umbruch und hat unruhige und schwierige Tage hinter sich, die Auflösung des ehemaligen Bundesligisten stand wegen finanzieller Probleme kurz bevor.

Dank eines enormen Kraftaktes aller Beteiligten ist es den Fußballfrauen des VfL Sindelfingen gelungen, eine Gründung als Verein im Verein fristgerecht unter Dach und Fach zu bringen und somit die DFB-Lizenz für die 2. Bundesliga kurz vor Fristende zu erhalten. So wurde der VfL Sindelfingen „Ladies“ e.V. ins Leben gerufen.

Nach der starken Leistung in der ersten DFB-Pokalrunde gegen den SV Weinberg lief es für den Hegauer FV in der Liga und im SBFV-Pokal noch nicht so gut. Die HFV-Elf blieb bisher hinter den eigenen Erwartungen zurück. Bei der Generalprobe im Südbaden-Pokal am Tag der Deutschen Einheit erreichte der HFV mit einem knappen 4:3-Sieg beim Landesligisten Au-Wittnau gerade so die nächste Runde.

Das Spiel hat den Hegauerinnen aber auch gezeigt, dass in Pokal-Wettbewerben vieles möglich ist. Vor einem Jahr zeigten die Hegauerinnen in der zweiten DFB-Pokalrunde vor einer großen Zuschauerkulisse im Hegau-Stadion bei der 0:2-Niederlage gegen den Bundesligisten, Rekordmeister und Champions-League-Sieger 1. FFC Frankfurt eine starke Leistung. Die Überraschung blieb zwar aus, in diesem Jahr ist der Gegner aber nicht ganz so prominent und gefestigt und zudem als Zweitligist im Umbruch sicher nicht so spielstark wie das Top-Team aus Frankfurt. Eine interessante und reizvolle Aufgabe für den Hegauer FV, der alles versuchen wird, um den Mythen rund um die Pokalwettbewerbe ein eigenes Kapitel hinzuzufügen.

Die B-Juniorinnen empfangen am Samstag um 15 Uhr im Hegau-Stadion in der EnBW-Oberliga den SV Böblingen. Direkt danach spielt um 17 Uhr das Frauen Verbandsliga-Team des Hegauer FV gegen die SG Vimbuch-Lichtenau. (roe)

Hegauer FV im DFB-Pokal