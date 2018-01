Volleyball Simon Tischer: "Wir haben Selbstvertrauen"

Friedrichshafens Kapitän Simon Tischer, der selbst in Griechenland gespielt hat, spricht über das Spiel des VfB am Mittwoch, 20 Uhr, gegen PAOK Thessaloniki

Herr Tischer, sprechen wir zuerst einmal vom größten Gegner der Mannschaft in den vergangenen Tagen, dem Norovirus. Auch Sie hat es erwischt. Wie geht es Ihnen denn heute?

Ich war ja der Erste, den es getroffen hat. Zumindest glauben wir das. Und ich muss auch echt sagen, dass ich immer noch ein wenig mit den Nachwirkungen zu kämpfen habe. Es ist also noch nicht ganz weg, aber ich bin nicht mehr sonderlich beeinträchtigt. Bis auf Tomas Kocian sind übrigens auch alle wieder an Bord.

Das ist vor dem Spiel gegen Thessaloniki eine sehr gute Nachricht. Sie haben von 2007 bis 2009 bei Iraklis Thessaloniki gespielt, dem Stadtrivalen von PAOK. Was ist das für eine Mannschaft?

Zu meiner Zeit in Griechenland waren sie eher im Mittelfeld unterwegs und haben kürzlich wieder Geld in die Hand genommen und investiert. Zwei Mal war PAOK jetzt in Folge Meister. Sie sind eine europäische Topmannschaft, die uns auch Probleme bereiten kann. Für die Fans sind die Meisterschaft und die Derbys wahnsinnig wichtig. Für Verein und Medien hat aber auch die Champions League eine große Bedeutung.

Sie sprechen die Fans an. Im Hinspiel in Thessaloniki waren die ziemlich zahm. Kennen Sie das aus Griechenland nicht anders?

Naja, die Zuschauer waren bei unserem Spiel vor zwei Wochen zwar nicht so zahlreich da, aber sie haben schon ab und an versucht, das Spiel ein wenig zu beeinflussen. Aber wie gesagt, mit einem Derby ist das nicht zu vergleichen. Da kommen dann schon auch PAOK-Fans, die mit Volleyball gar nichts am Hut haben, sondern eher Fußball- oder Basketballfans sind. Dann fliegen auch mal Münzen oder Feuerzeuge, aber richtig passiert ist nie etwas. Die rauchen in der Halle, da musst Du Dich schon daran gewöhnen. Aber sie sind einfach auch wahnsinnig sportbegeistert. Das erlebt man in Mitteleuropa so eher nicht, und es hat im Nachhinein dort auch echt Spaß gemacht.

Sie sprachen das Hinspiel an. Da kam der VfB nach 0:2 noch zurück und gewann das Spiel mit 3:2. Wird das Spiel am Mittwoch ähnlich hart?

Da gehe ich fest davon aus. Die Mannschaft, die noch in Finnland verloren hat, gibt es so nicht mehr. PAOK hat zwei wichtige Spieler nachverpflichtet und wirklich gut gespielt gegen uns. Und wir waren, vor allem im ersten Satz, nicht an unserer Leistungsgrenze. Auch von Nikolay Uchikov (neu verpflichteter Diagonalangreifer, d. Red.) hatten wir noch nicht so viel Material, wie wir es jetzt haben. Ich verrate ja nicht zu viel, wenn ich sage, dass wir schon im Hinspiel unsere Taktik angepasst haben. Und das machen wir auch jetzt am Mittwoch.

Bei einem Sieg ist das Weiterkommen in die nächste Runde fast schon sicher. Haben Sie das im Kopf?

Naja, nachdem wir dieses Ziel zwei Jahre verpasst hatten, war das schon ein Thema vor der Saison. Aber man wächst mit seinen Aufgaben. Jetzt wissen wir, dass wir mit unseren acht Punkten schon ziemlich weit gekommen sind. Mit zwei Siegen gegen PAOK und Levoranta zuhause kann es in Ankara dann sogar zu einem richtigen Endspiel um Platz eins in der Gruppe kommen. Wir haben also sogar die Chance, uns für das Weiterkommen eine noch bessere Ausgangssituation zu schaffen.

Liegt das nicht auch ein bisschen an Ihnen, dass es gerade so läuft?

Ach, das hat mich die letzte Zeit tatsächlich noch keiner gefragt. Aber ganz ehrlich – ich glaube eher, das liegt am Kollektiv. Wir haben Selbstvertrauen und es gibt Abläufe, die einfach funktionieren. Das macht es auch für einen Zuspieler leichter. Vielleicht sind wir schlichtweg ein wenig cooler und ruhiger in diesem Jahr.

Zur Person

Simon Tischer wurde 1982 in Schwäbisch Gmünd geboren und kam 2004 nach Friedrichshafen. Ab 2007 spielte der 1,94 m große Volleyballer in Thessaloniki, 2009/10 in Piräus, dann für ein Jahr in Ankara und Krasnodar in der russischen Liga. Über Wegiel (Polen) und Lyon kehrte der Zuspieler zum VfB zurück. Er spielte 210 Mal im Nationalteam, ist viermal deutscher, zweimal griechischer Meister und Superpokalgewinner. 2007 gewann er mit dem VfB Friedrichshafen zudem die Champions League. (heh)