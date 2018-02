Crosslauf Silbermedaillen für Christin Wintersig und Florian Röser

Die Crossläufer aus dem Bezirk überzeugen bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften auf der Schwäbischen Alb

Crosslauf: Bei den Baden-Württembergischen Landesmeisterschaften im Crosslauf in Essingen war der Leichtathletik-Bezirk Hegau Bodensee von den Vereinen SV Reichenau und TV Konstanz vertreten. Auf der durch Regen und Schnee aufgeweichten und schlammigen Strecke war an gleichmäßiges Laufen kaum zu denken.

Mit den widrigen Bedingungen kamen Christin Wintersig vom SV Reichenau und Florian Röser vom TV Konstanz am besten zurecht. Beide belegten in ihren Altersklassen den zweiten Rang. Christin Wintersig musste sich dabei nur Dauerrivalin Valerie Moser geschlagen geben, die über die 4,1 Kilometer lange Strecke nur knapp vor ihr lag. Noch spannender war das Rennen der Männer. Nach 7,4 Kilometern kamen die ersten fünf Läufer binnen weniger Sekunden ins Ziel. Mit dabei war auch Jens Ziganke vom SV Reichenau, der hinter Röser auf Platz drei lief.

Eine weitere Medaille für den SV Reichenau gewann Markus Wintersig. Über die 5,2 Kilometer sicherte er sich die Silbermedaille in der M50-Wertung. Außerdem belegten die Konstanzer den Bronzerang in der Mannschaftswertung in der Besetzung Florian Röser, Paul Snehotta (Platz 8) und Valentin Schimpf (Platz 13). In die Top-Ten-Wertung lief Peter Wehrle vom SV Reichenau in der gut besetzten M45, und Stephan Okle belegte in der Männer-Hauptklasse den 20. Rang. (lv)