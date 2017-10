Handball Siegesserie der HSG Konstanz II hält an

Siegesserie der HSG Konstanz II hält an

Das jüngste Team der Handball-Südbadenliga steht nach dem 27:23 (15:12) in Kenzingen mit 8:0 Punkten an der Tabellenspitze

Handball, Südbadenliga

TB Kenzingen

HSG Konstanz II

23:27 (12:15)

Im Gegensatz zu den ersten drei Partien glückte der HSG Konstanz II in der Partie beim TB Kenzingen auch der Start, und das Team vom Bodensee ging nach sieben Minuten durch Philipp Kunde mit 4:3 in Führung. HSG-Trainer Matthias Stocker lobte vor allem die Achse um Kunde, Jonas Löffler und Joschua Braun, die 21 von 27 Treffern erzielten. „Jonas hatte wichtige Aktionen in schwierigen Situationen, Philipp war sehr treffsicher im Gegenstoß und von außen und Joschi hat mit Tempo viel Druck gemacht“, sagte er.

„Es war insgesamt ein zähes Spiel, mit einem zähen Gegner“, zollte der B-Lizenzinhaber den Breisgauern großen Respekt für eine beherzte Vorstellung, die es der HSG lange schwer machte. Nach 19 Minuten stand es so 9:7 – für die Gastgeber. Erst der von Stocker ebenfalls mit einem Sonderlob bedachte Kreisläufer Marius Oßwald, der in Abwehr und Angriff zu überzeugen wusste, konnte die Zwei-Tore-Führung für Konstanz besorgen (12:10/25.). Kurz vor der Pause baute erneut das Kraftpaket den Vorsprung auf drei Tore aus.

„Wir haben ganz gut gedeckt“, meinte Stocker, „obwohl wir bei den langen Angriffen anfangs doch noch die Konzentration verloren haben.“ Das eigene schnelle Konterspiel lief hingegen schon recht ordentlich – bis Kenzingen in der Halbzeit seine Deckung wesentlich offensiver ausrichtete und die HSG vor eine große Aufgabe stellte. Stocker: „Wir haben einige Zeit gebraucht, um uns darauf einzustellen und zu viele Gegentore über den Kreis kassiert.“ Durch Jonas Löffler, der in dieser schweren Phase, als Kenzingen zum 17:17 (41.) kam, Verantwortung übernahm, kippte die Partie jedoch wieder zugunsten der Zweitliga-Reserve.

Philipp Kunde und Joschua Braun besorgten die Drei-Tore-Führung (22:19/50.), die bis zum 27:22 ausgebaut wurde. „Wir haben das Ding klar wieder in der Abwehr gewonnen“, benannte der HSG-Coach den Schlüssel zum Erfolg. Zur Tabellenführung meinte Matthias Stocker nur trocken: „Das ist wunderbar soweit, aber nicht aussagekräftig. Wir haben unsere Aufgaben bislang gut gelöst, aber erst in fünf bis sechs Wochen wird sich zeigen, wie gut wir tatsächlich sind.“ (joa)

HSG Konstanz II: Wolf, Gemeinhardt (Tor); Volz, Oßwald (3), Kunde (9/2), Gottesmann (1), Mack, S. Löffler (2), J. Löffler (6), Both, Braun (6/2).