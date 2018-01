Turnen Siegbert und Maria Ruf werden mit Trainerpreis ausgezeichnet

Überlinger Trainer-Ehepaar wird für Verdienste um den Turnsport geehrt.

Turnen: Als Siegbert Ruf 1970 seine Trainerkarriere startete, war Willy Brandt Kanzler, die Beatles sangen zum ersten Mal „Let it be“, und im deutschen Fernsehen feierte eine neue Krimiserie namens „Tatort“ Premiere.

Den „Tatort“ gibt es immer noch – ein Dauerbrenner, unverwüstlich. Wie Siegbert Ruf. Seit fast 48 Jahren ist der Überlinger als Trainer im Turnsport aktiv, hat in dieser Zeit fast 2000 Turnerinnen ausgebildet und mit seinen Mädels zahlreiche Erfolge gefeiert. Dass dieses Lebenswerk nun ausgezeichnet wird, ist wenig überraschend. Für Ruf selbst schon: „Als die Nachricht vom Landessportverband Baden-Württemberg kam, war ich baff. Damit habe ich nicht gerechnet“, erzählt der 75-Jährige, der am Dienstag in Stuttgart zusammen mit seiner Frau Maria für die Verdienste um den Turnsport geehrt wurde. Von einer Turnerin, die seit 16 Jahren bei Ruf trainiert, stammte der Tipp an die Jury, die das Trainer-Ehepaar nun bei einem Festakt im Porsche-Museum würdigte.

„Es ist wunderbar, wenn man junge Menschen eine Zeit ihres Lebens begleiten und ihnen etwas beibringen darf“, erzählt der gebürtige Offenburger über die Arbeit am Turnstützpunkt Überlingen mit seinen Schützlingen, die meist im Alter von fünf, sechs Jahren zu ihm und seiner Frau kommen. Die meisten noch völlig unbedarft in Sachen Turnen, darunter aber auch Rohdiamanten, deren Wert Siegbert Ruf erkennt und die geschliffen werden müssen. Sanft natürlich, aber auch mit viel Training. Fünfmal in der Woche je vier Stunden arbeiten Ruf und seine Frau mit den Mädchen, fordern und fördern sie zugleich. „Die Mädchen verbringen fast so viel Zeit bei uns in der Halle wie zuhause bei den Eltern“, sagt Turnvater Ruf, „das ist ein besonderes Verhältnis und birgt natürlich auch eine große Verantwortung. Man prägt die jungen Menschen und nimmt auch an ihrer Erziehung teil.“ Dass da tiefe Bindungen entstehen, versteht sich von selbst. „Es tut schon sehr weh, wenn die Mädels irgendwann zu uns kommen und ihren Abschied ankündigen“, sagt Maria Ruf, „aber so ist das Leben. Und außerdem kommen viele nach ihrer Ausbildung zu uns zurück, was uns natürlich sehr freut.“

Dass der große Aufwand, den die Rufs seit Jahrzehnten betreiben, lohnen kann, zeigt das Beispiel von Daniela Frau, die unter den Fittichen der Rufs vier Deutsche Meistertitel im Nachwuchsbereich gewann und in der deutschen Nationalmannschaft turnte. „Als Daniela 1989 bei der Deutschen Meisterschaft in der Dortmunder Westfalenhalle vor 12 000 Zuschauern auf dem Schwebebalken den Titel holte, war ich einfach nur überglücklich“, erinnert sich Siegbert Ruf an einen Höhepunkt in seiner Trainerkarriere.

Eine Karriere, die sich langsam dem Ende zuneigt. „Mit 75 Jahren ist es an der Zeit, kürzer zu treten“, meint Ruf. Ein Nachfolger steht mit dem ehemaligen Bundesliga-Turner Yannick Weislogel bereits in den Startlöchern. Doch erst wenn der Neue endgültig da ist, will der „Alte“ gehen, das Feld den Jüngeren überlassen. Ganz Schluss sein wird mit dem Turnen aber nicht. „Die Verbundenheit bleibt. Das Turnen war und ist mein Leben“, sagt Ruf, der dann mit seiner Frau zwar nicht mehr so oft in der Halle sein wird, aber sicher auch nicht so schnell von der Bildfläche verschwinden wird – wie der „Tatort“.

Der Preis

Der Landessportverband Baden-Württemberg verleiht zusammen mit der Barmer Krankenkasse und dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport jährlich den Trainerpreis Baden-Württemberg. Neben dem Ehepaar Ruf wurden in diesem Jahr unter anderem der Speerwurf-Trainer Boris Obergföll und Georg Thoma für besondere Verdienste um den Sport in Baden-Württemberg ausgezeichnet. (mex)