Tischtennis Sechs Podestplätze für Tischtennisjugend vom Bodensee

Der Nachwuchs überzeugt bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften. Pekka Pelz gewinnt in der U18 das Endspiel gegen Kay Stumper.

Tischtennis: In zwölf Wettbewerben haben die besten Jugendtischtennisspieler Baden-Württembergs in Schutterwald ihre Meister ermittelt. Sechsmal stand ein Bodensee-Spieler auf dem Siegerpodest. Im höchstrangigen Wettbewerb Jungen U18 gingen sogar die beiden ersten Plätze an den See.

Es waren zwei Spieler, die vor Jahren in Jugendmannschaften am Bodensee gespielt hatten, die aber inzwischen in höherklassigen württembergischen Herrenmannschaften mitmischen. Kay Stumper aus Singen und Pekka Pelz aus Jestetten waren bei den Jungen U18 auf Position eins und zwei gesetzt. Beide ließen in den sechs Einzeln bis zum Halbfinale ihren Gegnern wenige Chancen. Im mit Spannung erwarteten Endspiel begann Pelz mit einem 12:10, dem Stumper im zweiten Satz ein 16:14 folgen ließ. Den dritten gewann Pelz mit 11:9, ehe er mit 11:7 den Sack zu machte.

Kay Stumper revanchierte sich im U18-Doppelwettbewerb, in dem er zusammen mit Len Raake vom TTC Beuren antrat. Nachdem die beiden im Viertel- und Halbfinale noch jeweils einen Satz abgeben mussten, ließen sie im Finale dem Hohberger Doppel Löffler/Neumaier beim 11:5, 11:4, 11:4 keine Chance. Pekka Pelz war in diesem Wettbewerb mit seinem Partner Hingar im Viertelfinale ausgeschieden.

Zwei U13-Spieler des Bezirks Bodensee, die in der normalen Runde auch schon bei den Erwachsenen mitspielen, kämpften sich überraschend bis ins Halbfinale und wurden somit Dritte im Einzel. Philipp Weigl (TTC Singen) war aufgrund seines TTR-Wertes nur als Gruppenzweiter gesetzt, gewann aber alle drei Gruppenspiele, siegte dann auch im Viertelfinale und fand erst im Halbfinale gegen den Württemberger Manuel Prohaska einen Bezwinger.

Bei den Mädchen U13 war Melanie Merk (TTC Beuren) auf Position sechs gesetzt. Sie gewann dann aber gegen die auf Position vier gesetzte Antje Böhm aus Suggental und musste sich erst im Halbfinale dem Offenburger Toptalent Jele Stortz geschlagen geben. Im Doppel erreichte Merk zusammen mit Finnja Böhm aus Suggental ebenfalls das Halbfinale.

Den sechsten Podestplatz für den Bezirk holte die Singenerin Celine Schädler, die früher für den TTC Mühlhausen gespielt hatte. Sie belegte zusammen mit Evdokia Yankova aus Schönmünzach den dritten Platz im Mädchen-U18-Doppel. (bin)

Weitere Platzierungen

Jungen U18: 5. Kai Moosmann (TTC Singen), 17. Len Raake (TTC Beuren), Doppel 5. Moosmann/Wessels.

Mädchen U18: 5. Celine Schädler, 9. Sarah Hafner (TTC Beuren), 17. Annalena Moll (TTC Singen), Doppel 5. Hafner/Moll.

Mädchen U15: 9. Melanie Merk, 17. Natalie Suhoveckij (TTC Beuren), Doppel 9. Merk/Suhoveckij.

Jungen U13: Doppel 5. Weigl/Day.