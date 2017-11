Fußball Schwund bei Schiedsrichtern

Die Zahl der Spiele im Amateurfußball, die nicht mehr von offiziellen Schiedsrichtern geleitet werden, steigt stetig. Auch die Schiedsrichtervereinigung Bodensee musste die Zahl der Staffeln, die mit Unparteiischen besetzt werden, deutlich reduzieren und kündigte an, dass wohl bald auch die Aktivenspiele davon betroffen sein werden.

Als Hauptgrund für die fehlende Bereitschaft, sich Woche für Woche als Schiedsrichter auf den Spielfeldern zu präsentieren, haben die Bezirks-Funktionäre das fast schon feindselige Verhalten, das den Unparteiischen oftmals entgegenschlägt, ausgemacht. Deshalb sei allein in der letzten Saison die Zahl der aktiven Schiedsrichter um etwa zehn Prozent zurückgegangen.

Wer diesem Trend trotzen will, hat im nächsten Jahr Gelegenheit dazu. Vom 12. bis 27. Januar 2018 (dreimal am Freitagabend, dreimal ganztägig am Samstag) führt die Schiedsrichter-Vereinigung Bodensee einen Lehrgang für Schiedsrichter-Anwärter im Nellenburg-Gymnasium Stockach durch. Das Anmeldeformular und die Ausschreibung können von der Homepage des Südbadischen Fußballverbandes heruntergeladen werden. Zu richten sind die Anmeldungen an Bezirkslehrwart Pasquale Vicedomini (vicedominipasquale@gmail.com), der unter der Mobilnummer 0173-9954171 auch für Fragen zur Verfügung steht.