Schwimmen Schwimmschule des SK Sparta Konstanz wird ausgezeichnet

Der Badische Schwimmverband würdigt bereits zum zweiten Mal die langjährige, fundierte Grundlagenarbeit des Traditionsvereins.

Schwimmen: In einer kleinen Feierstunde in den Vereinsräumen des SK Sparta Konstanz würdigte der für den Sportbereich zuständige Vizepräsident des Badischen Schwimm-Verbandes, Norbert Mayer, die langjährige, fachlich sehr fundierte Grundlagenarbeit der Schwimmschule des Schwimmklubs Sparta Konstanz. Sie vermittelt seit Jahren bis zu 500 Kindern pro Saison breit gefächerte schwimmerische Grundlagen, seit dem Verlust des Schwaketenbades unter erschwerten, reduzierten Bedingungen.

Im Kreis der Sparta-Vorsitzenden Ursel Klaußner, der Schwimmschul-Leiterin Arlette Stockburger und weiterer Gäste ging Mayer vor allem auf den breiten Nutzen ein, den eine gut funktionierende Schwimmschule einer Gesellschaft bringt: Gerade hier in der Bodensee-Region profitieren Eltern und jede Kommune von wasservertrauten, wassersicheren und schwimmfähigen Kindern – die besorgniserregende Zahl von Kindern und Erwachsenen, die diese Fähigkeiten nicht mitbringen, spricht schon für jede gut laufende Schwimmschule wie die von Sparta Konstanz.

Als langjähriger Schulleiter und Sport-Fachberater beim Schulamt weiß Mayer aber auch, dass Grundschulen wie weiterführende Schulen vom Können dieser Schwimmer profitieren – als Vorbilder bei der Demonstration von Schwimmübungen, manchmal sogar auch als Helfer bei differenzierten Übungsangeboten. "Wer Freude am Schwimmen bekommt und sich dadurch sportlich engagiert, ist von der Straße weg, hat eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung gefunden und wird den Sozialkassen kaum zur Last fallen – und dabei kann der Schwimmsport ein Mosaikstein in der breiten Palette der vielen sinnvollen Freizeitbeschäftigungen darstellen", sagt Mayer.

Schlussendlich finden über die Schwimmschule aber auch talentierte und motivierte Kinder und Jugendliche den Weg in den Wettkampfsport Schwimmen, für den Sparta Konstanz seit über 60 Jahren in beeindruckender Weise auch steht. Damit trug und trägt der Konstanzer Traditionsverein in seiner Vereinsgeschichte mit Dutzenden Spitzenschwimmern, die sich für überregionalen Meisterschaften bis hin zu deutschen Titelkämpfen qualifizierten, den Namen der Stadt in die Bundesrepublik hinaus.

Basis für diese vier Säulen, von denen viele gesellschaftliche Gruppen schlussendlich auch profitieren, war und ist die hervorragende Arbeit in der Konstanzer Sparta-Schwimmschule, die nun bereits zum zweiten Mal nach 2015 mit der Verleihung des Schwimmschulsiegels als „zertifizierte Schwimmschule“ durch den Badischen Schwimm-Verband in besonderem Maße gewürdigt wurde.