Reiten Schweizer Sieg beim Turnier in Boll

Schweizer Sieg beim Turnier in Boll

Edwin Smits gewinnt souverän den Großen Preis. Starke Leistungen beim internationalen Turnier.

Reiten: Edwin Smits, der eidgenössische Meister im Springreiten von 2015, ließ am Sonntag beim Stechen um den Großen Preis von Boll seine meist schweizerischen Mitbewerber weit hinter sich. Null Fehler in 33,49 Sekunden waren uneinholbar das Spitzenresultat. Mit diesem Springen endete das CSI, das internationale Reitturnier in Boll, nach insgesamt vier Tagen.

Dieses Abschlussspringen forderte von der Reitsport-Elite alles. Der Parcours von Peter Schumacher und Hans Dusler war schwer. Das zeigte sich schon im ersten Durchgang, als nur sieben der 33 Teilnehmer die Null-Fehler-Hürde zum Einzug ins Stechen schafften. Selbst der Schweizer Meister im Springreiten von 2016 und 2014, Martin Fuchs, musste auf Fardon mit vier Fehlern in 6,16 Sekunden auf den Einzug ins Stechen verzichten. Dieses Schicksal teilte auch Hausherr Adrian Schmid auf dem neun Jahre alten Holsteiner Lorano. Schmid startet ebenfalls für die Schweiz. Dabei sah der Durchgang zunächst sehr gut aus. Die Pechsträhne begann erst beim zweitletzten Hindernis und summierte sich bis zum Schluss auf neun Strafpunkte.

Ins Stechen kamen mit Sascha Braun (Achern) und Niklas Krieg (Donaueschingen) nur zwei deutsche Reiter. Im ersten Umlauf noch fehlerlos, erreichte Sascha Braun auf dem Westfalen Cadburry vier Strafpunkte und damit den fünften Platz. Auf dem siebten und letzten Rang fand sich mit 13 Strafpunkten Niklas Krieg.

Ergebnisse

CSI** – Medium Tour 135 cm: 1. Walter Gabathuler (SUI) Valeria Iii Ch; 2. Bronislav Chudyba (SVK) Pokerface 33; 3. Rossen Raitchev (BUL) Cantaro 2.

CSI* – Small Tour 120 cm: 1. Barbara Schnieper (SUI) Karina Von Der Breiten CH; 2. Michael Jung (RSG Altheim) Sinderella S; 3. Barbara Schnieper (SUI) Goldfever HVB CH.

CSI** – Big Tour 145 cm: 1. Tobias Schwarz (RFSV Kenzingen) La Belle – J; 2. Sven Fehnl (RFV Hahnbach) Quinto 64; 3. Tim Hoster (RFV Pfullendorf) Lorenzo P.

CSI* – Small Tour 120 cm: 1. Nicole Lacher (RFV Zeiskam) Consir; 2. Dominique Zbinden (SUI) Catania Du Pommier; 3. Alexandra Heinzmann (Sportpferdezentrum Aach) Udo 41.

CSI** – Medium Tour 140 cm: 1. Bronislav Chudyba (SVK) Pokerface 33; 2. Hans-Dieter Dreher (RV Dreiländereck) Cornet’s Adel 2; 3. Marian Müller (RC Hofgut Albführen) Coupe de Alb.

CSI*YH – Youngster Tour 125-130 cm: 1. Monika Niederländer (AUT) Goodlord Carthago; 2. Julia Beck (RV Lahr) Black Toy; 3. Uwe Carstensen (RC Riedheim) Farino 119.

CSI* – Big Tour 130 cm: 1. Nadine Steffen (SUI) Grey Cristo; 2. Barbara Schnieper (SUI) Karina Von Der Breiten CH; 3. Nicola Strube (RFV Holdorf) Collister.

CSI** – Big Tour 145 cm: 1. Edwin Smits (SUI) Dandiego B Z; 2. Michael Jung (RSG Altheim) fischerDaily Impressed; 3. Matt Williams (AUS) Vincente.

CSI*YH – Youngster Tour 125-130 cm: 1. Julia Beck (RV Lahr) Black Toy; 2. Barbara Schnieper (SUI) Judy Km; 3. Nikolaus Leckebusch-Peters (CAN) Alicante 44; 3. Sven Fehnl (RFV Hahnbach) G. Power.

CSI* – Big Tour 130 cm: 1. Nicola Strube (RFV Holdorf) Collister; 2. Otto Steurer (RA TV Alpirsbach-Rötenbach) Sabrina S 2; 3. Alexandra Heinzmann (Sportpferdezentrum Aach) Malinka’s Hope.

CSI* – Small Tour-Finale 125 cm: 1. Nicole Lacher (RFV Zeiskam) Consir; 2. Dominique Zbinden (SUI) Katharina Vom Illum CH; 3. Nicole Lacher (RFV Zeiskam) Lapiccolla.

CSI** – Medium Tour-Finale 140 cm: 1. Hans-Dieter Dreher (RV Dreiländereck) Savita 2; Bronislav Chudyba (SVK) Pokerface 33; 3. Barbara Schnieper (SUI) Dickens II.

CSI** – Big Tour 145 cm: 1. Julia Beck (RV Lahr) Joe Zapatero; 2. Alexandra Heinzmann (Sportpferdezentrum Aach) Contrada 2; 3. Bronislav Chudyba (SVK) Verso Du Thot.

CSI*YH – Youngster Tour 130-135 cm: 1. Barbara Schnieper (SUI) Judy Km; 2. Tobias Schwarz (RFSV Kenzingen) Carlchen 80; 3. Tim Hoster (RFV Pfullendorf) Eclair des Dames.

CSI* – Big Tour-Finale 135 cm: 1. Michael Jung (RSG Altheim) Sinderella S; 2. Sascha Braun (RC Achern) ty’s Cornley; 3. Walter Gabathuler (SUI) Arlington.

CSI** – Grand Prix Sauldorf Boll 145-150 cm: 1. Edwin Smits (SUI) Dandiego B Z; 2. Walter Gabathuler (SUI) Silver Surfer 2; 3. Mathias Schibli (SUI) Quno.