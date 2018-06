Segeln Schweizer Doppelsieg bei der Rund Um

Sammy Smits gewinnt vor Landsmann Albert Spieß, 217 Boote kommen bei der Langstreckenregatta rechtzeitig in Lindau an.

Segeln: Bei der Rund Um war, was die Wind- und Wetterbedingungen anging, so gut wie alles dabei: Beim Start am Freitag um 19.30 Uhr gab es fast keinen Wind, was zur Folge hatte, dass lediglich die extrem leichten und ausgesprochen schnellen Katamarane und andere Mehrrumpfboote einigermaßen zügig die Startlinie überquerten. Schwieriger wurde es da schon für die große Masse der Segler. Sie benötigten teilweise mehr als eine halbe Stunde, um überhaupt über die Startlinie vor Lindau zu kommen.

Nach einer guten Stunde dann sorgte ein moderates Gewitter zumindest eine Zeit lang für Windstärken zwischen vier und fünf Beaufort. Im Feld der Favoriten sah es lange Zeit nach einem Triumph des Bregenzer Vorjahressiegers Fritz Trippolt mit seiner „Skinfit“ aus, dicht gefolgt von der „Orange Utan“, der „Itelligence“ und der „Holy Smoke“. „Als wir in den Überlinger See kamen, hatten wir eine ganze Weile lang so gut wie überhaupt keinen Wind, das war kein Spaß“, erzählte Sammy Smits, der sympathische Skipper der siegreichen „Green Horny“. Später lief es bei den vier Schweizern dann aber besser, was diese im Dunkel der Nacht aber gar nicht mitbekamen.

Kurz vor dem Ziel vor Lindau erwischten die ehemaligen Rund-Um-Sieger Ralph Schatz und Fritz Trippolt ein Flautenloch und mussten sich in Geduld üben. „Wir sind ganz lange in der Seemitte geblieben und dann Richtung Rheindamm gesegelt. Wir haben aber auch eine Woche lang genau die Wind- und Wetterentwicklung beobachtet“, so Smits. Als die „Green Horny“ schließlich nach zwei Uhr in der Nacht kurz vor Lindau war, wunderten sich die Crewmitglieder, warum plötzlich Begleitboote mit Fotografen neben ihnen auftauchten und beim Zieldurchlauf um 2.27 Uhr lauter Jubel ertönte. „Wir haben es zuerst gar nicht glauben können. Wir wussten schon, dass wir ganz gut dabei sind, hatten aber mit Platz vier oder fünf gerechnet“, freute sich Sammy Smits.

Für die Masse der Segler war die Nacht allerdings noch wesentlich länger. Sie mussten teilweise stundenlang im berüchtigten Überlinger See auf Wind warten und bekamen erst im Laufe des Samstagvormittags den erhofften Schönwetter-Wind aus Westen.

Als erste Einrumpfyacht kam die „Wild Lady“ von Wolfgang Palm vom Yachtclub Langenargen nach gut neun Stunden ins Ziel. Sieger des „Kleinen Blauen Bandes“ wurde die Damencrew von Skipper Martin Schneider auf der „Erotica“ vom Yachtclub Wetterwinkel Gaissau in Vorarlberg. Den Teilnehmern des Kleinen Blauen Bandes bleibt der unbeliebte und windarme Überlinger See erspart. Länger unterwegs waren aber die Segler auf den alten Traditionsyachten, wie den 8m-R Yachten „Elfe II“ und „Bayern II“ mit der Jugendmannschaft des LSC, die am Samstagvormittag müde, aber glücklich wieder in Lindau eintrafen.

LSC-Präsident Karl-Christian Bay stellte nach der erfolgreichen Rund Um fest: „Ich bin sehr froh und dankbar, dass wir die 68. Ausgabe ohne gravierende Unfälle haben durchführen können und dass auch noch rechtzeitig Wind aufkam.“ 217 Boote waren im vorgegebenen Zeitrahmen von 24 Stunden rechtzeitig ins Ziel gekommen. Die Jury freute sich, dass kein einziger Protest eingereicht worden war. Als Letzter kam um 18.30 Uhr der Österreicher Stefan Schoch mit Crew auf seiner „Argon“ ins Ziel. 78 Teilnehmer hatten vorher aufgebeben und waren möglicherweise der Verlockung erlegen, den lange Zeit fast windstillen See gegen einen gemütlichen Platz im Bett einzutauschen.

Ergebnisse

Blaues Band

8mR-Yachten: 1. Elfe II, Andi Lochbrunner (LSC), 2. Bayern II, Hans Robert Nitsche (LSC).

75 qm Nationale Kreuzer: 1. Artis, Franz Bachmann (SCTL), 2. Aquarius II, Klaus Sacher (BYCÜ), 3. Spazzo, Siegbert Allgaier (RYC).

45 qm Nationale Kreuzer: 1. Schuft V, Silvio Schobinger (WYC), 2. Schelm, Daniel Heine (YCL), 3. Obadjah, Andreas Mittelstädt (LSC)

Aphrodite 101: 1. Shimoda, Fabian Schmid (WSC), 2. Kama, Bruno Biller (YCSi), 3. La Chiappa, Raphael Jehle (RYC).

Bavaria 40 S: 1. dtm, Christian Mordhorst (LSCN), Ultramarin, Lasse Becker (CKA), 3. Porsche, Franz Schilling (GSCL)

Dynamic 35: 1. Lee Zefix, Hans-Peter Duwe (LSC), 2. Dyvertimento, Benjamin Off (YCM), 3. Oliver Fried (LSC)

Esse 850: 1. Maitresse, Clemens Wiedemann (LSC), 2. Gioia, Martin Buck (LSC), 3. Alma Roberta, Holger Seibert (BYCÜ)

Mehrrumpfboote 1 über 7,5m Rumpflänge: 1. Green Horny, Sammy Smits (YCA), 2. Holy Smoke, Albert Schiess (YCA), 3. Itelligence, Helge Sach (LYC)

Mehrrumpfboote 2 über 7,5m Rumpflänge: 1. Extrim, Rainer Bächle (MHD), 2. Hope III, Dominik Frei (WSVB), 3. Frau Mahlzahn, Arne Schneemann (WYC)

ORC 1: 1. Magic Lady, Stefan Rausch (LSC), 2. Evanesse, Patrik Herzig (SSCRo), 3. Full Moon, Dieter Kubeth (LSC)

ORC 2: 1. Emma, Stefan Eckstein, 2. CKA, Thomas Hackspiel (YCB), 3. WeXelkurs, Michael Bernhardt (YCHB)

ORC 3: 1. Tschenny II, Jürgen Peter (YCH), 2. Boreas, Dietmar Lenz (YCRhd), 3. Viva, Wilhelm Gorbach (BSC)

ORC Sportboote: 1. bloodhound, Jo Schwarz (YCL), 2. Booster, Martin Ebeling (PSG), 3. Chapu Chapu, Heidi Galle (WVF)

Seascape 27: 1. updateFF, Hermann Blattner (BYCÜ), 2. JuLia, Reto Huber (YCL), 3. La Wally CR, Horst Zimmermann (YCH)

Unv. Boote über 6,5m Rumpflänge ohne Trapez: 1. Vermeer, Andreas Schmidt (DSMC), 2. Maxi Mumm, Günter Scheck (SCBo), 3. Go on, Dietmar Salzmann (YCRhd)

X 99: 1. X-Boot, Ralf Strobl (YCL), 2. IGS (Alexander Mrugowski) LSC, 3. Xpresso, Holger Schaeben (DSMC)

Yardstick Gruppe 1: 1. Tornado, Gerald Schatz (YCM), 2. >>32<<, Dominik Saur (BYCÜ), 3. Nomos, Andy Pfaff (SVD)

Yardstick Gruppe 2: 1. Dorade, Jakob Handte (YLB), 2. Sara, Zdenek Kacalek (YCMFL), 3. Freccetta, Felix Backmeister (YCB)

Yardstick Gruppe 3: 1. Mafia, Florian Sporer (LSC), 2. Hexe, Christoph Gehrig (BYCÜ), 3. Andrea, Horst Merz (MRV).

Yardstick Gruppe 4: 1. Brise, Heinz Jann (HVS), 2. Spirito Liberto, Paul Egele (YCRhd), 3. MahJongg, Michael Hoffmann (UYCAs).

Kleines Blaues Band

Duetta 94: 1. Erotica, Martin Schneider (YCWw), 2. Al Pacri, Enrico Müller (WSCL), 3. Atropos, Christian Lässer (YCRhd).

H-Boote: 1. Papagena, Franz Dichgans (BYCÜ), 2. Pustekuchen, Karl Zentner (DHK), 3. Glückskeks, Sandra Fackelmayer (NhSV)

Yardstick Gruppe 5: Laetitia, Jörn von Wietersheim (RYC), 2. Leni, August Hamm (MYCÜ), 3. Sverre, Günter Samland (KS)

Yardstick Gruppe 6: 1. Rian, Peter Artho (HVS), 2. Tawolima, Wolfgang Schuler (MSL), 3. Makalu, Tobias Waldmüller (YCH)

Yardstick Gruppe 7: 1. Escapade, Jochen Paust (YCL), 2. Chaos, Adolf Thum (TSGZ), 3. Silvermine, Patrick Bürke (YCRo)

Alle Ergebnisse im Internet unter: www.lsc.de