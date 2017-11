Tischtennis Schwarzes Wochenende für TSV Mimmenhausen

Gleich drei Niederlagen für Landesliga-Schlusslicht. TTC GW Konstanz weiter punktgleich mit dem Tabellenersten.

Tischtennis, Landesliga: Mit einem souveränen 9:2-Auswärtssieg beim TTSV Mönchweiler hat sich der TTC Singen II bei Punktgleichheit die Tabellenführung vom spielfreien TV St. Georgen zurückerobert. Für die Hohentwieler waren Mehne/Rivizzigno, Moosmann/Wiemer, Kai Moosmann (2), Martin Mehne (2), Stefan Klemens, Christoph Wiemer und Nico Rivizzigno erfolgreich. Punktgleich mit dem Spitzenduo hält auch der TTC GW Konstanz nach dem 9:1-Erfolg gegen die TTG Furtwangen/Schönenbach II Anschluss. Den Ehrenpunkt für die Bergtäler holte sich Steven Kaltenbrunner gegen Oliver Brandl zum zwischenzeitlichen 4:1. Für Konstanz siegten alle drei Doppel sowie Felix Kleber (2), Eric Winnes, Matthias Bädicker, Jan-Egbert Sturm und Dieter Kretzer.

Den Kontakt zur Spitze konnten auch die TTF Stühlingen mit zwei Heimsiegen halten. Zunächst gab es eine letztlich ungefährdetes 9:4 gegen Aufsteiger F.A.L. Mit einer schnellen 6:1-Führung legten die Schwarzwälder dabei den Grundstein zum Sieg. Für F.A.L. punkteten Fromme/Faude, Paolo Tartaro, Florian und Markus Vollstädt. Auf dem fünften Rang hält sich der TTC Singen III nach dem 9:6-Sieg beim TSV Mimmenhausen. Die Gäste holten sich den entscheidenden Vorsprung mit drei Siegen in Folge beim Stand von 4:4. Die Linzgauer hatten zuvor einen 1:4-Rückstand wettgemacht, um dann noch wieder ins Hintertreffen zu geraten. Für sie punkteten Lerner/Gaugel, Andreas Lerner(2), Gerold Ehinger und Harald Baur. Die Punkte für die Gäste sammelten Beck/Raut, Goldau/Wilhelm, Andreas Beck (2), Patrick Goldau (2), Pascal Raut, Christian Mayer und Oliver Handler.

In seinem ersten Sonntagsspiel blieb der TSV Mimmenhausen auch beim Abstiegskonkurrenten TuS Hüfingen sieglos und verlor dort mit 5:9. Die schnelle Hüfinger 4:0-Führung konnten die Linzgauer nicht mehr entscheidend kontern. Die Punktgewinne von Jürgen Häge, Günter Maier, Andreas Lerner (2) und Hans Gaugel waren zu wenig. Das schwarze Wochenende für Mimmenhausen fand seinen Abschluss, als der TSV bei den TTF Stühlingen mit 4:9 die dritte Niederlage des Spieltages kassierte. Für die Punkte der Gäste zeichneten Häge/Lerner, Jürgen Häge und Andreas Lerner (2) verantwortlich.

Im Kampf um den Klassenerhalt sammelte die DJK Villingen zwei wichtige Punkte mit dem knappen 9:7 gegen den TuS Hüfingen. Nach Führungen von 6:1 und 8:4 schien die DJK auf einen klaren Sieg hinzusteuern. Die Gäste kämpften sich aber noch einmal auf 8:7 heran und verloren das Schlussdoppel erst knapp im Entscheidungssatz. (mo)

Landesliga, Frauen: In Stühlingen fand das Spitzenspiel zwischen dem noch ungeschlagenen Tabellenzweiten TTF Stühlingen III und dem verlustpunktfreien Tabellenführer TTSV Mönchweiler II statt. In einer spannenden Partie über dreieinhalb Stunden gab es beim 7:7 eine Punkteteilung. An eigenen Platten trat der Sechste TTC Riedböhringen gegen den Dritten TTC Singen II an und siegte dabei überraschend deutlich mit 8:0. Der TTC Singen II musste allerdings auf zwei Stammspielerinnen verzichten und konnte lediglich fünf Satzgewinne erringen. Durch diesen Sieg verbesserte sich der TTC Riedböhringen auf Rang drei, während die Hegauerinnen den fünften Platz belegen. (mmo)